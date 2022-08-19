В селе Андреевка под Киевом за время оккупации погибли 17 человек. Проект «Схемы» узнал историю гибели каждого из них Именно в этом селе находился российский солдат, признавшийся журналистам в мародерстве и убийстве

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Тела жителей Киевской области, убитых во время российской оккупации. 19 апреля 2022 года Carolyn Cole / Los Angeles Times / Getty Images

Проект «Схемы» украинской редакции « » рассказал о преступлениях российской армии в Андреевке. Это село в 50 километрах от Киева, в Бучанском районе. В феврале и марте, во время оккупации Киевской области, российские солдаты, как утверждается, убили в селе 14 мирных жителей, еще три человека погибли в результате бомбардировок. Изучив обстоятельства гибели мирных жителей в Андреевке, «Схемы» выпустили онлайн-карту и фильм-расследование «Андреевка. Трагедия одного села». «Медуза» пересказывает истории погибших героев этого фильма.

Радіо Свобода

Евгений Пискотин

В начале апреля на улицах Андреевки стояли разбитые и сгоревшие автомобили, на обочинах лежали тела убитых местных жителей. Одно из тел долго не могли опознать. Позже оказалось, что это волонтер украинского Красного Креста Евгений Пискотин.

«Он был в белой рубашке, со связанными руками, с бородкой. Он не был жителем села, мы его не знали. Почти три недели назад мы увидели в соцсетях, что разыскивают волонтера. По фотографии мы поняли, что это и был он», — рассказала жительница Андреевки Наталья Сидоренко, которая вместе с мужем искала тела убитых и хоронила их.

С помощью спутника американской компании Planet Labs журналисты выяснили: микроавтобус, возле которого лежало тело Пискотина, стоял на этом месте с 19 марта. Волонтер перестал выходить на связь за две недели до этого. В Полтавской областной организации Красного Креста рассказали, что Пискотин вывез семью на запад Украины и пропал, когда возвращался обратно. Ему было 35 лет. У него остались мать, жена и двое маленьких детей.

Алексей Черовский

Недалеко от места гибели Пискотина было найдено тело 31-летнего жителя Андреевки Алексея Черовского. По словам соседей, 3 марта — в день своей гибели — мужчина собирался уехать из оккупированного села вместе с семьей. Он отправился домой за паспортом и по пути встретил российских военных.

«Русские у него спросили, куда он идет. Он сказал, что идет в свой дом. И его куда-то повели», — рассказала на условиях анонимности одна из жительниц Андреевки.

Черовского убили выстрелом в спину.

Юрий Кравченя

По словам свидетелей, его застрелили в первые дни оккупации прямо во дворе его дома. 46-летний Кравченя жил на улице Меля. Это главная улица Андреевки, она соединяет Бородянку и Макаров, где в начале войны шли ожесточенные бои.

«Его не пытали, его просто убили во дворе. Мы слышали только автоматную очередь», — рассказала жительница села по имени Ольга.

Игорь Ермаков

Тело 54-летнего Игоря Ермакова нашли около электроподстанции. Руки мужчины были связаны, тело лежало лицом вниз. По словам соседей, российские солдаты забрали Ермакова из дома 2 марта.

«Ему сказали: „Командир хочет с тобой поговорить“», — вспоминает жительница Андреевки Ольга, которая видела Ермакова, когда его уводили, и позднее, когда нашли мертвым.

Украинские правоохранительные органы подозревают в убийстве Ермакова российского солдата Даниила Фролкина. Согласно свидетельским показаниям, Фролкин несколько раз ударил Ермакова и выстрелил ему в голову. Российское издание связалось с Фролкиным. Он подтвердил, что убил одного из мирных жителей в Андреевке.

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«Важные истории» нашли российских солдат, причастных к мародерству и убийствам мирных жителей в Киевской области. Один из них рассказал, как убивал

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«Важные истории» нашли российских солдат, причастных к мародерству и убийствам мирных жителей в Киевской области. Один из них рассказал, как убивал

Вадим Ганюк, Руслан Яремчук и Виталий Кибукевич

Тела всех трех мужчин нашли на улице Слобода. Они были убиты 12 марта. Как заявили жители Андреевки, в тот день по улице несколько раз проезжал автомобиль, из которого выходили российские военные и расстреливали людей.

«Расстреляли за полчаса троих человек. Яремчука Руслана первого, второго — моего брата Кибукевича Виталия, третьего — Ганюка Вадима. Все были расстреляны, связаны руки сзади. На колени их не ставили, [дали] очередь по ногам и в затылок», — рассказал староста Андреевки Анатолий Кибукевич.

45-летний Виталий Кибукевич и 33-летний Вадим Ганюк были соседями. Они вывезли свои семьи из села, а сами остались. Местные говорят, что Кибукевича нашли в подсобке возле его дома, а Ганюка — в погребе. Тело 46-летнего Яремчука обнаружили в огороде.

«Никто даже не думал, что такое будет. Что убивать будут. Разве они воевали с солдатами? Они с людьми воевали», — сказала жительница Андреевки Светлана.

Сотрудники правоохранительных органов, с которыми пообщались журналисты «Схем», не исключают, что к этим убийствам мог быть причастен сослуживец Даниила Фролкина Александр Чирясов.

Иван Рыбицкий

На этой же улице Слобода, где расстреляли троих ранее упомянутых мужчин, в чужом доме нашли тело 45-летнего Ивана Рыбицкого. Его похоронили сначала в огороде, а после ухода российских войск перезахоронили.

«Все, что мне известно о смерти моего брата, — это то, что россияне домогались его жены. Брат кричал, чтобы они не трогали его жену, он пытался ее защитить, после этого его куда-то вывели», — рассказал брат погибшего Виктор.

По его словам, в справке о смерти его брата было написано, что «у него рассечение лица, то есть очень тяжелая черепно-мозговая травма, несовместимая с жизнью».

Игорь Савран и Владимир Пожарников

Тела соседей и бывших одноклассников Игоря Саврана и Владимира Пожарникова нашли на местной ферме. Им было по 46 лет. Савран работал охранником, Пожарников — водителем. Российские солдаты забрали их обоих 19 марта.

«В экспертизе было указано, что [причина смерти] — пулевое ранение в грудную клетку», — рассказала про Саврана его родственница, жительница Андреевки Любовь Витковская.

Андрей Костецкий

На окраине Андреевки был реабилитационный центр для людей с зависимостями. Он был уничтожен в ходе обстрелов. По словам жителей села, российские солдаты убили одного из пациентов центра Андрея Костецкого, вероятно, бросив в его сторону боеприпас.

«У него был открытый перелом ноги, все лицо было в осколках. Он кровью истек от ранения. Они тогда что-то кинули из танка, он увидел и стал прятаться», — рассказала местная жительница по имени Галина.

Евгений Степанюк

Тело 39-летнего Евгения Степанюка нашли прикопанным в огороде во дворе одного из домов по улице Меля — главной улице Андреевки. Хозяйка дома Зинаида Форостец вернулась после ухода российских войск и увидела в своем огороде кучу земли, в которой стояла лопата.

«Я только приехала и в первый день поняла, что тут кто-то закопан. <…> Кухня вся была залита кровью, и ковры, и постели», — рассказала она. В погребе, по ее словам, не осталось припасов, зато остались два матраса, печка-буржуйка, гармошка, два ящика бутылок и надпись «Здесь был Леха — Xiaomi 11 pro».

Антон Ищенко

23-летний Антон Ищенко стал самым молодым жителем Андреевки, убитым во время оккупации. Его тело рядом со своим огородом нашел его односельчанин Василий. Он какое-то время провел в плену у российских военных вместе с еще двумя соседями. Потом Василия отпустили и, по его словам, схватили Антона.

«Когда посадили этого Антона, то эти два парня оставались, а Антона взяли и увели, потом ребята слышали выстрелы, и Антон больше не вернулся. По всей вероятности, его застрелили и тянули, а потом бросили рядом с огородом», — считает Василий. Тело Антона опознала его мать.

Андрей Руденко

44-летний мужчина был обнаружен мертвым через дорогу от того места, где оставили Антона Ищенко. Тело Андрея Руденко заметили только 11 апреля, через полторы недели после ухода российских войск. Его вдова Оксана Руденко рассказала, что муж пропал еще во время оккупации.

«Я подождала день, в субботу утром я не выдержала, пошла к русским солдатам туда, в центр. Я подняла руки, потому что переживала, чтобы в меня не стреляли. Но я к ним близко не подошла, они меня не пустили, стали говорить: „Стой“. Я начала кричать: „Отпустите моего мужа, пожалуйста!“. Они сказали: „Иди домой, не приходи сюда больше“. А я все равно стояла и кричала им, чтобы отпустили моего мужа. Они стали стрелять в небо, я подумала, что мужа нет, если еще и я не вернусь домой, у меня двое детей… После этого мы больше никогда не видели Андрея», — вспоминает вдова.

Иван Салюк, Людмила Кардаш и Петр Остаповский

Все они погибли в результате бомбардировок. Дом Ивана Салюка сгорел после попадания снаряда, когда хозяин спал внутри. Людмила Кардаш, по словам односельчанки Ларисы Степанюк, во время одного из обстрелов получила ранение спины.

«Мы по соседским аптечкам искали у кого перекись водорода, у кого мазь Вишневского, у кого марганцовку. Чем могли промывать, два дня она очень мучалась. На руках написала маркером свои адреса, потому что знала, что будет умирать, и очень боялась, чтобы россияне ее в Беларусь не забрали, говорила: „Выкинут где-то по дороге“», — рассказала Степанюк.

Петр Остаповский — житель села Красная Горка, которое относится к Андреевке, — погиб на глазах дочери и жены 27 февраля. «Муж пошел на хозяйство, кормить, а мы вышли из дома и стали у лестницы, и в этот момент летела ракета, и прямо в него», — вспоминает вдова Ирина Остаповская.

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