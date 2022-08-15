«Важные истории» нашли российских солдат, причастных к мародерству и убийствам мирных жителей в Киевской области. Один из них рассказал, как убивал

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Эксгумация тела убитого мирного жителя, похороненного во дворе дома в Андреевке Киевской области. 11 апреля 2022 года Sergei Supinsky / AFP / Scanpix / LETA

установили имена российских военных, причастных к грабежам, мародерству и убийствам мирных жителей в селе Андреевка в Киевской области Украины. Село находилось под российской оккупацией с 27 февраля по конец апреля. Журналисты выяснили имена четырех солдат, находившихся в Андреевке, изучив 25 фотографий с телефона местного жителя, который во время оккупации забрали российские военные. После ухода армии из Андреевки чужой телефон нашла у себя в доме местная жительница. В мае телефон вернули владельцу.

Российские военные сделали фотографии во дворе и доме местного жителя Анатолия Даниленко. 13 марта они выселили семью Даниленко — самого Анатолия, его жену и 95-летнего тестя — из их дома. После ухода российских войск из дома пропали медали тестя, а также два телевизора, микроволновая печь, электрическая духовка и запасы кошачьего корма.

На фотографии попали военнослужащие 64-й мотострелковой бригады войсковой части 51460 Даниил Фролкин, Дмитрий Данилов, Руслан Глотов и Иван Шепеленко. На снимках, сделанных 14 и 15 марта, военные позировали с оружием, с курительной трубкой и с медалями на груди (с медалями снялся Фролкин).

Даниил Фролкин, 21 год. Уроженец Алтайского края. Служит в армии по контракту с 18 лет. В 64-й бригаде значится механиком-водителем. Дмитрий Данилов, 21 год. Уроженец Амурской области. Служит снайпером. Руслан Глотов, 20 лет. В войсковой части 51460 числился водителем. Уволился из армии по состоянию здоровья. Иван Шепеленко, 21 год. Уроженец Анадыря в Чукотском автономном округе.

Местные жители опознали солдат. Жительница села Татьяна Удод утверждает, что Даниил Фролкин и другие военные забрали серую «Ладу», на которой она с мужем собиралась эвакуироваться. Несколько жителей села утверждают, что видели, как российские военные перевозили на этой машине мужчин, которых убили или которые пропали без вести.

Еще один военный, Дмитрий Данилов, ездил по селу на угнанном красном мопеде, заявила уроженка Андреевки Татьяна Ткаченко. Данилов же был в числе десяти военных, которые забрали видеомагнитофон у пожилого мужчины по имени Иван с улицы Шевченко. Этот же военный, по словам местных жителей, запрещал им хоронить людей, убитых во время оккупации.

О том, чем во время оккупации занимались двое других солдат, попавших на фотографии, «Важные истории» не пишут. Упоминается лишь, что Руслан Глотов на одной из фотографий был в свитере Анатолия Даниленко, чей дом заняли военные.

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Во время и после оккупации в Андреевке нашли 13 убитых с огнестрельными ранениями и следами насилия, больше 40 человек пропали без вести

Местные жители утверждают, что российские военнослужащие убивали без суда и следствия. Вот лишь некоторые из убийств, о которых рассказывают «Важные истории»:

2 марта российские военные на танке приехали к дому местного жителя Игоря Ермакова и забрали его «к командиру», рассказала жена мужчины. 4 марта Ермакова нашли убитым со следами насилия и огнестрельными ранениями. Руки за его спиной были связаны. Супруга Игоря считает, что ее мужа могли убить из-за фотографии российской военной техники в его телефоне. Сперва Ермакова похоронили в саду у дома, после ухода российских войск тело перезахоронили на кладбище.

12 марта на улице Слобода в Андреевке убили двух друзей детства — Виталия Кибукевича и Вадима Ганюка. Первый из них в начале войны записался в территориальную оборону, второй, по словам родных, никак не был связан с армией. В тот же день на Слободе убили Руслана Яремчука, который занимался фото- и видеосъемкой. Дочь Яремчука предположила, что отца заподозрили в том, что он передавал данные о передвижении российских войск. Всех трех погибших похоронили во дворах их домов.

Трое жителей Андреевки, с которым поговорили «Важные истории», утверждают, что после 12 марта несколько российских военных хвастались, что убили трех человек на Слободе. Местная жительница Татьяна Ткаченко передала слова одного солдата, сказанные сослуживцу: «На соседней улице завалили троих, очень круто поживились». Пожилая семейная пара, Микола и Татьяна, опознали в одном из этих военных Даниила Фролкина.

Генпрокуратура Украины подозревает Фролкина в нарушении законов и обычаев войны. Следствие считает, что он виновен в убийстве мирного жителя в Андреевке, краже автомобиля у другого жителя села и хищении у ветерана Второй мировой войны советских и украинских медалей. Украинское издание «Слiдство.Iнфо» нашло жителя села Василия, который заявил, что видел, как 2 марта Фролкин выстрелом в голову убил Игоря Ермакова, который стоял на коленях.

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«Важные истории» установили контакты четырех военных, которые фотографировались в Андреевке на чужой телефон. Двое из них согласились говорить

В разговоре с журналистом Дмитрий Данилов удивился, что его смогли опознать, поскольку он фотографировался в «своей форме», а не в форме армии России. Кроме того, на фотографиях он снят в очках или головном уборе (его опознали по шраму между бровей).

Данилов утверждает, что не забирал видеомагнитофон, как об этом говорил местный житель, но хорошо помнит, как ездил по селу на чужом красном мопеде. По его словам, во время оккупации Данилов и его сослуживцы занимались «постоянным поиском людей, которые выдавали [российские] координаты». С такими людьми, заявил военный, «производился обычный допрос, после чего их возвращали обратно путем обмена военнопленных». Он заявил, что непричастен к убийствам мирных жителей в Андреевке. В конце беседы Данилов попросил прислать ему фотографии из украденного телефона, которые военные делали «на память».

Даниил Фролкин в беседе с журналистом рассказал, что во время оккупации Андреевки он эвакуировал поврежденную технику, а иногда — раненых или убитых сослуживцев. Отвечая на вопрос о грабежах и мародерстве, Фролкин сказал, что военные брали в домах только «всякую фигню»: вино, пиво, продукты, мангал. Он отрицает, что забирал медали из дома Анатолия Даниленко: «Мы пришли, сфоткались и медали уложили назад».

Фролкин подтвердил, что российские военные занимались мародерством. Например, утверждает он, заместитель командира по тылу полковник Вячеслав Клобуков воровал холодильники в магазинах. «Потом находили магазины с кроссовками, с одеждой всякой — это тоже все вывозилось. Фуры вывозились. Когда мы приехали в Беларусь, я видел эти две фуры», — заявил он.

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Сперва Даниил Фролкин отрицал причастность к убийствам, а затем заявил, что убил в Андреевке человека

Во время первого разговора с журналистом контрактник сказал, что он не убивал никого из жителей Андреевки, в том числе Игоря Ермакова, в убийстве которого его подозревает прокуратура Украины. Через два часа Фролкин позвонил журналисту по видеосвязи, попросил включить запись, после чего заявил, что участвовал «в расстреле гражданского населения». Этот момент показан в фильме «Важных историй» о расследовании:

Я, военнослужащий войсковой части 51460, гвардии ефрейтор Фролкин Даниил Андреевич, признаюсь во всех преступлениях, которые я совершил в Андреевке, в расстреле гражданского населения, обворовывании гражданского населения, изъятии у них телефонов и в том, что наше командование в *** [совсем] не ставит наших бойцов, всю пехоту, которая бьется на передовой, на линии фронта. И после этого я хочу заявить: примите меры к наказанию командиров — Омурбекова Азатбека Асанбековича, гвардии полковника, гвардии подполковника [Сергея] Дмитренко, нашей бригады полковника [Вячеслава] Клобукова и начальника разведки подполковника Дениса Романенко. Он руководил разведкой, которая ***** [очень плохо] проводила разведку и вела наших людей на смерть. Также заместитель командира бригады подполковник [Андрей] Прокурат дал приказ расстреливать.

На уточняющий вопрос о «расстреле», Фролкин сказал, что в марте (точную дату он не помнит) командиры попросили нескольких солдат сопровождать их во время обыска в домах трех жителей Андреевки:

Мы завели их в три дома, они показали дома. В домах были не их фотографии. То есть это не их дома были по факту. Третий вообще в развалине в какой-то жил. При них была пачка денег: гривны, баксы, всякая ***** [ерунда]. Подполковник, который был с нами, Прокурат, забрал эти деньги себе, а остальное — документы, телефоны — отдал нам и сказал: «Их в расход». Все, я пошел и [одного из людей] в расход пустил.

«Важные истории» пишут, что детали, которые привел Фролкин, указывают на то, что речь идет об убийстве Виталия Кибукевича, Вадима Ганюка и Руслана Яремчука 12 марта. Как предполагает издание, вероятно, Фролкин стрелял в Руслана Яремчука. Военный не смог опознать убитого по фотографии, но его сослуживец, изучивший снимок, подтвердил, что Фролкин убил Яремчука.

Даниил Фролкин считает, что человек, которого он убил, передавал украинским войскам координаты колонн российской армии. Он утверждает, что мужчина признался в этом:

Мы говорим: «Говори правду, сука, мы тебя сейчас расстреляем». Он: «Я позавчера из Киева приехал, меня попросили отправлять координаты колонн». Я просто вывел его из дома. Мы нашли у него стреляные гильзы, которые у офицеров чисто используются. И все. Я ему говорю: «Иди вперед». Он идет вперед. Я ему говорю: «На колени». И просто пулю . Меня потом трясло очень долго. Я одного погубил, но я хотел спасти как можно больше людей.

Военный утверждает, что за семь месяцев войны «спас 86 человек, убил одного». По его словам, он решил во всем признаться ради «пацанов», которых готовятся отправить на передовую — в Херсон. «Наших пацанов пощадят, их выведут из-за меня чисто. Лучше погубить одну жизнь, чем погубить жизни 200–300 человек. Я всех этих пацанов знаю. Пятьдесят человек, которые остались из нашего батальона, они люди хорошие, я не хочу их жизни губить», — сказал он.

В конце июля Даниил Фролкин уехал из Белгородской области в Хабаровский край, где подал заявление на увольнение со службы:

Я понимаю, что меня могут посадить за всю эту информацию. Даже не за то, что я всю вот эту ***** [мерзость] на Украине творил. А за ту информацию [про командование]. Я хочу просто признаться во всем и объяснить то, что происходит в нашей стране. Я думаю, что лучше бы этой войны вообще не было.

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