Президент Индонезии заявил о планах Путина приехать на саммит G20 в ноябре
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Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что президент РФ Владимир Путин собирается лично принять участие в саммите стран «Большой двадцатки», который должен пройти 15-16 ноября на индонезийском острове Бали.
Как рассказал в интервью Bloomberg Джоко Видодо, Путин лично сообщил ему о желании приехать на саммит. На Бали, по словам президента Индонезии, также собирается приехать и председатель КНР Си Цзиньпин.
Как отмечает Bloomberg, если визит Путина состоится, то саммит G20 станет первым после начала войны в Украине мероприятием с участием лидеров западных стран, на котором будет присутствовать президент РФ.
Правительственный источник, пожелавший сохранить анонимность, подтвердил Bloomberg, что Путин собирается приехать на Бали. Пресс-служба Кремля от комментариев по этому поводу воздержалась.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Путин примет участие в G20, но не уточнял, в каком формате.
В июле на Бали прошла встреча глав МИД стран «Большой двадцатки». В ней принимал участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Тогда, как сообщалось, другие участники встречи, включая главу Госдепартамента США Энтони Блинкена, отказались делать с Лавровым традиционную групповую фотографию.
Президент Индонезии Джоко Видодо в конце июня посещал Москву и встречался с Владимиром Путиным. После встречи индонезийский лидер сообщил, что передал Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского, с которым он встречался в Киеве за день до визита в Москву. В Киеве заявили, что никакого послания Путину не было.