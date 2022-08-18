Власти Крыма сообщили, что в Керчи сработала система ПВО. В районе аэродрома Бельбек под Севастополем сбили беспилотник

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Система противовоздушной обороны сработала в Керчи на востоке Крыма. Об этом сообщил советник главы региона Олег Крючков.

«Предварительно. В Керчи сработали системы ПВО. Опасности для города и (Крымского) моста нет», — написал он в своем телеграм-канале. При этом советник главы Крыма не уточнил, почему сработали системы.

Представитель подконтрольных России властей Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что, по предварительной информации, «на большом удалении» от Крымского моста сбили украинский беспилотник. Движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме, заявили в пресс-службе Управления федеральных автомобильных дорог «Тамань».

В пресс-службе администрации Керчи в беседе с ТАСС отметили, что в городе был слышен звук, похожий на раскат грома, у автомобилей сработали сигнализации.

В соцсетях опубликовали видео, как утверждается, работы систем ПВО в Керчи. Местные паблики сообщают, что в городе слышали несколько звуков взрывов.

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что в районе военного аэродрома Бельбек, по предварительным данным, средства ПВО сбили беспилотник. Он добавил, что никаких повреждений нет, никто не пострадал.

Местные жители рассказали журналистам о звуках взрывов и дыме, который виден в районе аэродрома.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

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Автодорожная часть Крымского моста соединяет Керчь с Новороссийском. Ранее власти Украины неоднократно говорили о планах атаковать мост. Так, 17 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что украинские власти считают Крымский мост законной военной целью, поскольку это основной путь снабжения российской армии на полуострове.

9 августа серия взрывов произошла на аэродроме Саки вблизи поселка Новофедоровка. Минобороны РФ заявило о случайной детонации боеприпасов.