«Он должен быть уничтожен». Советник главы офиса Зеленского заявил, что Украина рассматривает Крымский мост как законную военную цель

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью The Guardian, что украинские власти рассматривают Крымский мост, соединяющий Крым с материковой частью России, как законную военную цель.

«Это незаконное строительство и основные ворота для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены», — заявил Подоляк.

Подоляк также сказал, что в ближайшие два-три месяца в Крыму могут произойти новые атаки, подобные недавним взрывам на военном складе в Джанкойском районе и на аэродромах в Новофедоровке и Гвардейском. Украина официально отрицала связь со взрывами, но неофициально подтверждала, что причастна к атаке по аэродрому в Новофедоровке.

«Наша стратегия заключается в том, чтобы уничтожить логистику, линии снабжения, склады боеприпасов и другие объекты военной инфраструктуры [России]. Это создает хаос среди российских сил», — сказал Подоляк в интервью The Guardian.

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Власти Украины ранее уже говорили о планах атаковать Крымский мост. Так, в июне генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что после того, как Украина получит обещанное ей Западом оружие, Крымский мост станет «целью номер один для поражения». В июле советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович говорил, что, «как только появится первая техническая возможность», Крымский мост будет атакован.

В июле заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в своем телеграме, что в случае нападения Украины на Крым «для них всех там одномоментно наступит Судный день».

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Хроника войны

Война Сто семьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»