Генерал-майор ВСУ: после того, как Украина получит обещанное Западом оружие, «целью номер один» станет Крымский мост

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Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в интервью проекту « » заявил, что после того, как Украина получит обещанное ей Западом оружие, будет нанесен удар по мосту, ведущему в Крым.

«Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных, ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения», — сказал Марченко. По словам генерал-майора ВСУ, необходимо «обрезать основную „кишку“ для подтягивания резервов„в Крым. „Как только обрежется эта „кишка“, начнется паника. И те, кто бегал там с русскими флагами, начнут бегать с украинскими. К сожалению, население там такое“, — заявил он.

Также, по словам Марченко, руководившего обороной Николаева и Николаевской области, после получения оружия, обещанного Западом, украинским войскам удастся начать контрнаступление и закончить его до конца лета. „Нам просто нужно добить, у нас есть темп, у нас есть желание, просто дайте нам немного вооружения, и мы это сделаем“, — заявил он.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта, относитесь к ней с осторожностью.

После начала войны представители украинских военных и политиков заявляли о существовании планов разрушить Крымский мост. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные высказывания „анонсированием возможного террористического акта, что является абсолютно неприемлемым“. Российские провластные СМИ публиковали статьи со ссылкой на военных экспертов, уверявших, что подступы к мосту надежно охраняются, а у Украины нет таких вооружений, чтобы нанести удар по нему с большого расстояния.

Строительство Крымского моста протяженностью 19 километров начали строить в феврале 2016 года. Стоимость сооружения оценивалась в 228 миллиардов рублей. В мае 2018 года по мосту открыли автомобильное движение, а в декабре 2019 запустили поезда.

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