Главу подконтрольной РФ администрации Херсонской области перевозят в Москву. Baza и RT сообщили, что он в медикаментозной коме

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Главу «администрации» Херсонской области Владимира Сальдо, назначенного российскими военными, перевозят в Москву «в связи с состоянием здоровья». Об этом сообщила пресс-служба Сальдо, который накануне объявил о своей госпитализации.

По результатам медобследования было принято решение о переводе Владимира Сальдо в НИИ Склифосовского, где ему будет оказываться квалифицированная медицинская помощь. Борт с главой администрации Херсонской области отправляется из Симферополя в Москву.

Телеграм-канал Baza сообщил, что еще 4 августа Сальдо перевезли из Херсонской области в клинику в Крыму, а 5 августа ввели в медикаментозную кому и решили отправить в одну из московских больниц. По данным Baza, врачи заподозрили, что главу «новой администрации» Херсонской области могли отравить, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Информацию о медикаментозной коме Сальдо подтвердил источник телеканала RT. Однако, по его словам, состояние чиновника оценивается как средней тяжести.

При этом днем 5 августа в телеграм-канале Сальдо появился пост от его имени. В нем говорится, что он чувствует себя хорошо, а его госпитализация связана с осложнениями после ковида.

В свою очередь заместитель главы пророссийской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал заявления о коме Сальдо «слухами» и «частью информационной войны Украины против России», а издание Baza — «ресурсом предателей». При этом другие СМИ, писавшие о коме, он не упомянул.

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Владимир Сальдо стал самым влиятельным херсонским политиком, поддержавшим российскую оккупацию. В 2002-2012 годах он был мэром Херсона, позднее — депутатом Верховной рады от партии Виктора Януковича. В марте 2022 года Сальдо утверждал, что «Херсон — это Украина», а в апреле был объявлен главой подконтрольной РФ областной администрации.

Во время отсутствия Сальдо его обязанности исполняет председатель «правительства» Херсонской области Сергей Елисеев, назначенный на этот пост в начале июля. До этого он служил в органах ФСБ и работал в правительстве Калининградской области. С июля 2021 года Елисеев занимал должность первого заместителя председателя областного правительства.

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