В Харькове за ночь обстреляли два общежития. Погибли девять человек, пострадали почти 40 В Минобороны РФ утверждают, что уничтожили в городе пункт иностранных наемников
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Вечером 17 августа в Харькове под обстрел попало общежитие. Оно находилось в Салтовском районе — крупнейшем спальном районе города, который подвергается обстрелам с самого начала войны в Украине. По предварительным данным главы Харьковской области Олега Синегубова, около 21:30 по местному времени по трехэтажному зданию ударили российской ракетой «Искандер» (по другим данным, ракетой «Калибр»). Оно полностью разрушено.
Семь человек погибли и 20 пострадали (среди них по меньшей мере один ребенок). Как заявили в Харьковской областной прокуратуре, в здании проживали люди с нарушениями слуха; в момент попадания ракеты там находились до 40 человек. Спикер областного управления патрульной полиции Дмитрий Гайдук опубликовал видео первых минут после удара, снятое одним из спасателей. На видео слышен детский крик: «Моя бабушка там застряла».
Жительница дома Тамара Крамаренко рассказала «Суспільне» , что общежитие не было специализированным жильем для слабослышащих, но среди жителей были люди с инвалидностью. Сама Крамаренко, по ее словам, в результате удара потеряла все имущество. «Это [одежда] — все, что у меня осталось, кто мне поможет? Люди пострадали, за что? Что нам теперь делать? Я осталась без квартиры, без машины, мне куда идти?» — заявила женщина.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел общежития «подлым и циничным ударом по гражданским, который не имеет никакого оправдания и демонстрирует бессилие агрессора». Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов подчеркнули, что здание не было военной целью. «Это акт устрашения, геноцида, это настоящий фашизм. Не забудем и не простим», — заявил Терехов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после удара в очередной раз призвал усилить военную поддержку Украины и санкции в отношении РФ.
В ночь на 18 августа в Харькове обстреляли еще одно общежитие. Два человека погибли и 18 пострадали (в том числе два ребенка). По словам Синегубова, около 4:30 утра по городу выпустили еще восемь ракет из Белгорода, под обстрел попали Холодногорский и Слободской районы Харькова. В первом из них сгорел дом культуры, во втором частично обрушилось четырехэтажное здание общежития.
Также ночью под обстрел попал город Красноград в Харьковской области. Повреждены более 10 зданий, два мирных жителя погибли и еще два пострадали, в том числе 12-летний ребенок, заявил Синегубов. По его словам, прошедшая ночь стала «одной из самых трагичных» для Харьковщины с начала войны.
В Минобороны РФ утверждают, что уничтожили в Харькове пункт временного базирования иностранных наемников. В утренней сводке ведомства 18 августа говорится, что в результате удара высокоточным оружием наземного базирования были убиты «более 90 боевиков.
Во время войны невозможно оперативно проверить всю информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.