Глава финского МИДа предложил способ, как сократить выдачу туристических виз россиянам

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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто огласил меру, которая позволила бы сократить количество выдаваемых страной туристических виз россиянам. Он предложил это сделать путем сокращения времени, доступного для подачи заявок на визы.

«На практике это может означать, что вы сможете подавать документы на туристическую визу по понедельникам, а со вторника по пятницу вы можете подавать документы [только на визу] по семейным обстоятельствам, учебе, работе или другим уважительным причинам», — заявил глава МИДа.

Финляндия возобновила выдачу туристических виз россиянам 1 июля, после снятия ограничений по ковиду. В то же время ведущие политические партии страны выступили за прекращение выдачи туристических виз гражданам РФ из-за войны в Украине. Такого же мнение, согласно соцопросам, придерживаются большинство жителей Финляндии.

Несколько уже приостановили выдачу туристических виз россиянам. В Эстонии с 18 августа начнет действовать запрет въезда для граждан России, у которых оформлены эстонские национальные визы. Страны Балтии призывают полностью запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Канцлер Германии заявлял, что не может согласиться с таким предложением.

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