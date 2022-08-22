Бывший глава «Яндекс.Новостей» Лев Гершензон запустил новостной агрегатор. Ранее он призывал «Яндекс» не скрывать правду о вторжении в Украину

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IT-предприниматель Лев Гершензон, который в прошлом возглавлял проект «Яндекс.Новости» запустил бета-версию нового новостного агрегатора под названием The True Story. Об этом Гершензон сообщил в .

Наша задача — показывать главные события дня и по каждому событию давать краткую информацию и предоставить ссылки на разные материалы СМИ, которые подробно пишут о событии. Кроме материалов СМИ, которые мы регулярно обрабатываем, на странице сюжета могут быть и ссылки на важные (по мнению СМИ) сайты, новости, посты в соцсетях или любой другой контент, имеющий отношение к событию.

Наши алгоритмы ранжируют сюжеты, заголовки, внешний контент, но выбор — где читать подробности, какому мнению верить, а с каким не соглашаться — всегда остается за читателем.

В разговоре с проектом «Роскомсвобода» Гершензон заявил, что сервис The True Story будет иметь англо- и русскоязычную версии. Англоязычная будет содержать 150 источников из 15 стран мира. В русскоязычной версии, как следует из слов Гершензона, будут представлены в основном независимые медиа.

«Наша цель в России — помочь притесненным изданиям. Но, чтобы не получилось дисбаланса, в подборке есть несколько официальных изданий: „Интерфакс“, РБК, „Коммерсантъ“, „Ведомости“, RTVI. Кажется пока, что их достаточно для представления официальной мейнстримной повестки и в целом новостная картина получается взвешенной», — сказал Гершензон.

По его словам, команда The True Story пока работает над агрегатором на волонтерских началах. «Но есть один грант, плюс несколько фондов интересуются проектом. <…> Надеюсь, после запуска и получения фидбека охват будет больше и тогда снова обратимся к инвесторам и компаниям. Конечно, в режиме чистого волонтерства проект долго жить не сможет», — добавил предприниматель.

Лев Гершензон возглавлял сервис «Яндекс.Новости» с 2005 по 2012 год. Сейчас он живет в Берлине и руководит компанией Detectum, которая занимается развитием системы поиска для интернет-магазинов.

После вторжения России в Украину Гершензон призвал своих бывших коллег по «Яндексу» перестать скрывать сведения о войне. «Сегодня шестой день, когда на главной странице Яндекса минимум 30 миллионов российских пользователей видят, что никакой войны нет», — писал он.

Также после вторжения РФ в Украину Гершензон заявил, что начал разрабатывать «некоммерческий новостной агрегатор».

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