Зеленский после встречи с Эрдоганом и Гутерришем: переговоры с РФ возможны, если российские войска покинут Украину. Эрдоган пообещал обсудить встречу с Путиным

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Переговоры с РФ возможны в случае, если российские войска покинут оккупированные территории Украины. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем во Львове.

По словам Зеленского, Эрдоган в ходе встречи сказал, что инициатива по экспорту украинского зерна дает «дипломатическое окно» для договоренностей о прекращении войны.

«Я сказал свое мнение господину президенту Турции, что веры РФ нет. Я считаю, что в этом „окне“ российское оружие. Очень удивлен, что они (РФ) готовы к какому-то миру. Не могут люди, которые убивают, насилуют, ежедневно обстреливают ракетами наши города, хотеть мира. Поэтому сначала, мне кажется, они должны освободить наши территории, а потом… Потом будет потом», — заявил президент Украины.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба по итогам трехсторонней встречи заявил, что Украину «никто не склонял к уступкам в пользу России».

В свою очередь Эрдоган считает, что международное сообщество должно взять на себя больше ответственности, чтобы «оживить» дипломатический процесс по ситуации в Украине. Президент Турции собирается обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным результаты трехсторонней встречи во Львове.

В офисе третьего участника переговоров — генсека ООН Гутерриша — подтвердили, что стороны обсуждали урегулирование ситуации. «Но мы еще очень далеко от того времени, когда мы сможем обсуждать усилия по полному прекращению боевых действий», — сообщил представитель пресс-службы ООН.

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Перед трехсторонним саммитом CNN Turk сообщил, что Владимир Путин во время встречи с Эрдоганом в Сочи в начале августа «намекнул» на возможность переговоров с Зеленским. Источники телеканала отмечали, что перспективы такой встречи зависят от результатов саммита украинского лидера с Эрдоганом и Гутерришем.

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