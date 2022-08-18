Во Львове прошли переговоры Зеленского, Эрдогана и Гутерриша

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Обновлено. К переговорам президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана присоединился генсек ООН Антониу Гутерриш, сообщает «Анадолу». Трехсторонняя встреча продлилась 40 минут.

Во дворце Потоцких во Львове проходят переговоры президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщают турецкие телеканал A Haber и агентство «Анадолу».

В рамках встречи лидеры двух стран, как сообщалось, обсудят турецко-украинские отношения, реализацию стамбульских договоренностей по вывозу украинского зерна и снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции, а также возобновление мирных переговоров.

После встречи Зеленского с Эрдоганом должны начаться трехсторонние переговоры с участием генсека ООН Антониу Гутерриша, который тоже прибыл в Украину.

При этом президент Украины заявил, что уже обсудил с генсеком ООН зерновую инициативу, обмен военнопленными, а также ситуацию на Запорожской АЭС.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Реджеп Эрдоган вместе с делегацией турецких чиновников прибыл в Украину 18 августа. Сначала лидер Турции прилетел в польский город Жешув, а оттуда наземным транспортом доехал до Львова.

Нынешний визит Эрдогана — первый с начала войны в Украине, отмечает «Украинская правда». До этого президент Турции посещал Украину 3 февраля, за три недели до начала российского вторжения.

5 августа Эрдоган побывал в Сочи, где провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По данным CNN Turk, во время встречи Путин «намекнул» на возможность его переговоров с Зеленским. Источники телеканала полагают, что стороны конфликта могут провести встречу для определения «дорожной карты» по Украине и договориться о прекращении огня. При этом отмечается, что перспективы такой встречи зависят от результатов переговоров Зеленского с Эрдоганом и Гутерришем.

О политике турецкого президента

Кажется, что Эрдоган научился извлекать выгоду буквально из всего — в том числе из войны в Украине. Вот как ему это удается

О политике турецкого президента

Кажется, что Эрдоган научился извлекать выгоду буквально из всего — в том числе из войны в Украине. Вот как ему это удается