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Генсек ООН Антониу Гутерриш приехал во Львов. Он проведет переговоры с Зеленским и Эрдоганом

Источник: Пресс-секретарь Генсека ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Украину. Как рассказал его пресс-секретарь, сейчас Гутерриш находится в Львове.

Гутерриш 18 августа примет участие в трехсторонней встрече с президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Эрдоганом, чтобы обсудить ситуацию на Запорожской АЭС.

В ходе поездки в Украину Гутерриш также планирует посетить порт Одессы, откуда украинское вывозится за границу в рамках соглашения, заключенного при посредничестве ООН.

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