Война Сто семьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 20 августа читайте здесь, главные фото предыдущего дня войны смотрите здесь.

Главные новости последних часов:

В Подмосковье взорвался джип, в котором ехала журналист Дарья Дугина, дочь идеолога «русского мира» Александра Дугина. Девушка погибла на месте.

В Следственном комитете РФ объявили, что убийство Дарьи Дугиной было заранее спланировано и носит заказной характер. В офисе президента Украины сказали, что Киев не причастен к ее гибели.

Сергей Шойгу утверждает, что Россия трижды применяла в Украине гиперзвуковую ракету «Кинжал».

В Киеве на День независимости Украины отменят массовые мероприятия, в Харькове — введут комендантский час.

Туристический поток в Крым упал вдвое.

«Сплин» посвятил на фестивале песню музыкантам, уехавшим из России. Выступление группы вырезали из онлайн-трансляции.

В России отменили повторный прокат фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер».

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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