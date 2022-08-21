Война Сто семьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 20 августа читайте здесь, главные фото предыдущего дня войны смотрите здесь.
Главные новости последних часов:
- В Подмосковье взорвался джип, в котором ехала журналист Дарья Дугина, дочь идеолога «русского мира» Александра Дугина. Девушка погибла на месте.
- В Следственном комитете РФ объявили, что убийство Дарьи Дугиной было заранее спланировано и носит заказной характер. В офисе президента Украины сказали, что Киев не причастен к ее гибели.
- Сергей Шойгу утверждает, что Россия трижды применяла в Украине гиперзвуковую ракету «Кинжал».
- В Киеве на День независимости Украины отменят массовые мероприятия, в Харькове — введут комендантский час.
- Туристический поток в Крым упал вдвое.
- «Сплин» посвятил на фестивале песню музыкантам, уехавшим из России. Выступление группы вырезали из онлайн-трансляции.
- В России отменили повторный прокат фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер».
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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В Харькове на День независимости Украины введут комендантский час
Как сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов, комендантский час начнется в 19:00 23 августа и закончится в 7:00 25 августа.
СБУ: только один из 20 ракетных ударов России приходится по военному объекту
«За шесть месяцев полномасштабной войны мир увидел зверское лицо Кремля — тысячи погибших украинцев, уничтожены дома, дети, потерявшие своих родителей. Только каждый 20-й ракетный удар России был нанесен по военному объекту, остальные 19 — попадали в жилые дома, школы, больницы, университеты… В то, что украинцы строили и создавали своими руками, и из чего состояла наша мирная жизнь. Мы не забудем и не простим ни одно кровавое преступление российских террористов!» — говорится в заявлении Службы безопасности Украины.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.
Рамзан Кадыров сообщил о захвате населенного пункта Пески под Донецком.
«Пески освобожден! Поселок под Донецком, в котором располагались украинские оккупанты, очищен от бандеровских формирований, сейчас его заняли союзные войска. ВСУшники ретировались спешно и налегке, побросав боеприпасы», — написал глава Чечни в своем телеграм-канале.
При этом официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял о захвате этого поселка еще на прошлой неделе, на брифинге 13 августа.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.
Туристический поток в Крым упал вдвое
«Даже последние события в Новофедоровке и под Джанкоем не могут радикально ухудшить ситуацию, потому что 90% уже съездили или уже сейчас находятся на отдыхе. Сезон завершается, поэтому итоговая цифра сложилась, и можно говорить, что турпоток в Крым снизился наполовину», — заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.
Другие курорты черноморского побережья также демонстрируют снижение. Так, по словам Ромашкина, турпоток в Анапу сократился на 10-12%.
«Сочи, казалось бы, должен был быть основным выгодоприобретателем в этой ситуации, поскольку аэропорт работал, но и он по итогам семи месяцев потерял 2-3% туристов по сравнению с 2019 годом. При этом там фиксируется максимальный рост цен — в среднем на 15%. Тогда как Анапа подорожала на 7%, а Крым и вовсе остался в прошлогоднем ценовом сегменте, пытаясь привлечь туристов», — рассказал представитель туриндустрии.
Полиция попросила жителей Украины на следующей неделе строго следовать сигналам воздушной тревоги.
24 августа в стране отмечается День независимости. Власти Киева уже объявили, что с 22 по 25 августа в качестве мер безопасности отменяют все массовые мероприятия.
«Что касается советов гражданам на эти дни… прежде всего при планировании своих маршрутов, перемещения, в обязательном порядке, заранее узнайте, где есть места укрытия, чтобы в случае раздающегося сигнала воздушной тревоги вы могли очень быстро и оперативно добраться до укрытия. Соответственно, сам сигнал тревоги надо выполнять безусловно и безальтернативно, чтобы максимально обезопасить себя», — заявил в эфире телемарафона первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.
По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, к Дню независимости Украины российские военные могут активизировать ракетные удары, в том числе по Киеву.
Ежедневный брифинг Минобороны РФ
- В Одесской области около населенного пункта Майорское ракетами «Калибр» уничтожен склад боеприпасов с ракетами к РСЗО HIMARS. В районе Гуляй Поле Запорожской области уничтожен склад горючего 102-й бригады территориальной обороны.
- Убиты более 130 человек в результате ударов по позициям украинских военных в Новогригоровке Николаевской области, Токарево Херсонской области и Новомихайловки Донецкой области.
- За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ, уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. В районе Цукурино в Донбассе уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования «Правый сектор», в районе Князевки в Херсонской области уничтожены две американские гаубицы М777.
- Средствами ПВО сбиты девять украинских беспилотников, а также перехвачен снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха» в районе Каменки Харьковской области.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным. Относитесь к ней с осторожностью.
Институт изучения войны рассказывает об очередном инциденте с беспилотником в Севастополе
- Удар по штабу Черноморского флота в Севастополе 20 августа, согласно анализу блогеров, был нанесен гражданским беспилотником SkyEye 5000 mm Pro UAV.
- После нескольких атак на военную инфраструктуру российские власти, вероятно, рассматривают возможность усиления безопасности в Крыму, но для этого предстоит отвести часть сил от линии фронта.
- Неспособность России остановить нападения на полуострове также может вызвать общественное недовольство в российском обществе. Один из блогеров уже раскритиковал российских военных за то, что они не задействовали больше средств радиоэлектронной борьбы после первой атаки беспилотника на штаб ЧФ 31 июля. В соцсетях появляются кадры о том, как россияне стоят в пробках, ожидая очереди покинуть Крым, что может свидетельствовать о растущей озабоченности общества насчет эффективности российских мер безопасности.
Британская разведка в своем очередном отчете рассказывает о бывшем министре обороны самопровозглашенной ДНР Игоре Гиркине и танковом биатлоне в России.
- С началом вторжения бывший офицер ФСБ Игорь Гиркин стал все более откровенно критиковать действия Кремля на войне в Украине.
- 19 августа Гиркин опубликовал неохотную похвалу поведению президента Зеленского во время войны. Он противопоставил ее ситуации в России, где «в конце шестого месяца войны мы по-прежнему играем в танковый биатлон и проводим фестивали военных оркестров».
- Танковый биатлон — громкая кульминация Армейских международных игр, состоявшихся на прошлой неделе под Москвой. Значительная часть российских военных, вероятно, считает нецелесообразным продолжать задействовать силы для участия в мирных парадных мероприятиях, пока российские войска продолжают нести тяжелые потери в Украине.
Мирным украинцам, оказавшимся в оккупации или в непосредственной близости от линии фронта, уже сейчас приходится сталкиваться не только со смертями, мародерствами, разрушениями, но и с настоящим голодом.
По просьбе «Медузы» журналистка из Киева Ирина (мы не указываем ее фамилию из соображений безопасности) записала монологи жителей Киевской области и Донбасса, которые едва не погибли этой весной от голода и жажды. Эти истории в подкасте «Текст недели» прочитали сотрудники «Медузы».
Офис президента Украины: Киев не причастен к смерти Дарьи Дугиной
«Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не криминальное государство, которым является Российская Федерация, и тем более не террористическое государство», — заявил в эфире национального телемарафона советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Он также добавил, что это убийство свидетельствует о борьбе за власть и влияние различных группировок внутри России.
Убийство Дарьи Дугиной «было заранее спланировано и носит заказной характер», заявили в Следственном комитете
Расследование дела передано Главному следственному управлению СК РФ.
Дарья Дугина активно поддерживала российское вторжение в Украину и была одним из авторов готовящейся к выходу «Книги Z». После гибели Дугиной в телеграм-каналах начало расходиться видео ее выступления на шоу «Время покажет» на Первом канале. В опубликованном фрагменте, рассуждая о «спецоперации», Дугина заявляет, что действия российских военных в Украине — «отвоевание жизни у смерти».
Шойгу утверждает, что Россия трижды применяла в Украине гиперзвуковую ракету «Кинжал»
«Она применялась у нас во время специальной военной операции трижды. И трижды показала свои блестящие характеристики. Характеристики, которых не имеет ни одна подобная ракета в мире. Кинжал» — гиперзвуковая ракета, скорость — более 10-ти махов. При этом по пути следования меняет траекторию как в вертикальных, так и в горизонтальных плоскостях. В общем, ее фактически невозможно взять, и мы ею наносим удары по особо важным целям», — заявил глава Минобороны РФ.
(цитата по «Интерфаксу»)
Руководство Запорожской АЭС, назначенное Россией, продлило выходные украинским сотрудникам станции и вернуло представителей «Росатома». Как считает Главное управление разведки Минобороны Украины, это может свидетельствовать о намерении России отключить АЭС от украинских электросетей.
[Это] так называемый «вывод в ноль». В таком случае станция на определенный период времени останется без электропитания. Аварийное электроснабжение будет производиться за счет дизельных подстанций. Это создает потенциальную опасность, поскольку увеличивается вероятность возникновения критических ситуаций, что похоже и является главной целью умышленных действий российских военных на украинском ядерном объекте.
«Сплин» на фестивале в Воронеже посвятил песню «Выхода нет» артистам, уехавшим из России
Шойгу: добиться изоляции крупнейшей ядерной державы практически невозможно
Министр обороны РФ в интервью «России-24» заявил, что попытки изолировать Россию не удались.
«Вот эти постоянные громогласные заявления об изоляции России… Этого вообще добиться достаточно сложно, а, говоря о нашей стране, — практически невозможно. Потому что крупнейшая ядерная держава, самая крупная страна по площади и по территории. Страна с передовой наукой, с довольно хорошо развитой промышленностью, оборонно-промышленным комплексом. Ну и сама история говорит о том, что это сделать довольно сложно», — цитирует слова Сергея Шойгу «Интерфакс».
Говоря об итогах форума «Армия-2022», прошедшего в Подмосковье, министр заявил следующее: «Хотя многие надеялись на то, что вот специальная военная операция, она каким-то образом повлияет на количество предприятий, компаний, которые в этом участвуют и на количество делегаций, ну и, естественно, на объеме закупок, продаж нашего оружия. Я вам скажу, что друзья остались друзьями. На них не повлияло вот это мощнейшее давление со всех сторон».
О ситуации в регионах Украины к утру 21 августа
Российские военные выпустили пять ракет по Одесской области. Две из них были перехвачены средствами ПВО, три попали по сельскохозяйственному предприятию, в том числе по зернохранилищу. Пострадавших нет.
В Днепропетровской области подверглись обстрелам два района — Никопольский и Криворожский. По Никополю выпущены 25 снарядов из ствольной артиллерии. В результате обстрела произошел пожар на одном из предприятий, огнем уничтожено оборудование. Повреждены два десятка домов и школа. Один дом разрушен. Выведены из строя газопроводы и линии электропередач. Без света остались более трех тысяч жителей города.
В Харьковском районе Харьковской области обстреляны территория одного из университетов (разрушена хозяйственная постройка) и частный сектор. Пострадали два человека.
Ночному обстрелу ракетами типа С-300 подвергся город Николаев. Известно о попадании на территорию предприятия. По предварительным данным, пострадавших нет.
В Чернобаевке и Старицах украинскими военными уничтожены склады и командный пункт российской армии. В Горловке уничтожен склад боеприпасов.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий.
Повторный прокат фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер», запланированный сетью кинотеатров «Каро» в России, отменен.
В своем телеграм-канале Литвинова опубликовала сообщение от представителей сети, в котором говорится: «Очень хотелось с вами поработать, но не случилось. Комментировать ситуацию мы не можем, к сожалению».
Рената Литвинова выступает против военных действий в Украине. После начала войны она уехала из России.
Умер глава управления СБУ в Кировоградской области Александр Наконечный
Как пишет «Украинская правда», тело Наконечного с огнестрельным ранением обнаружили вечером 20 августа в Кропивницком. В СБУ пообещали поделиться дополнительной информацией, когда изучат все обстоятельства смерти Наконечного.
В Албании задержали двух россиян и одного украинца, которые пытались проникнуть на военный завод в городе Грамши, пишет Reuters.
По сведениям министерства обороны страны, нарушители ранили двух охранников предприятия, применив против них спрей. Задержанные пытались сделать фотографии на заводе. Они подозреваются в шпионаже.
СМИ называют имена задержанных россиян — это 23-летний Михаил Зорин и 33-летняя Светлана Тимофеева.
Киев, 20 августа
Председатели комитетов по международным делам верхней и нижней палат парламента Чехии Павел Фишер и Марек Женишек поддержали введение Евросоюзом запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России.
«Это позор, сколько денег россияне, чье имущество может иметь криминальное происхождение, тратят на товары класса „люкс“ в Берлине и Париже. Я также считаю постыдным, что некоторые страны ЕС до сих пор предлагают крупным инвесторам из России получать гражданство или вид на жительство», — заявил Фишер, добавив, что исключение можно сделать только для тех россиян, кто хочет получить убежище.
Украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа в поединке в Саудовской Аравии и защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).
Усик заявил, что посвящает свою победу Украине и защитникам страны. Оба боксера после поединка подняли флаг Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Александра Усика с «трудной, но такой важной и нужной» победой. «Защита титула чемпиона мира — символ того, что все, кто казацкого рода, своего не отдадут, будут сражаться за это и обязательно победят!» — написал он в инстаграме.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- Волынское и Полесское направления. Отмечается переброска средств ПВО вооруженных сил РФ на территорию Беларуси. Продолжает сохраняться угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства этой страны.
- Славянское направление. Противник провел разведку боем в направлении Пасека — Богородичное, успеха не имел, отошел. Пытался вести штурм в направлениях Бражковка — Новая Дмитровка и Сулиговка — Новая Дмитровка. Понес потери и отступил.
- Краматорское направление. Противник вел наступление в направлении Берестово — Ивано-Дарьевка, успеха не имел.
- Бахмутское направление. Россияне вели наступление в направлениях Покровское — Бахмутское и Семигорье — Зайцево, успеха не имел, отошел. Продолжаются боевые действия в направлениях Железная Балка — Нью-Йорк и Новоселовка — Нью-Йорк.
- Авдеевское направление. Россияне ведут штурм в направлениях Пески — Невельское, Лозовое — Невельское и Старомихайловка — Марьинка, боевые действия продолжаются.
- Николаевское направление. Противник ведет наступательной бой в направлении Васильки — Благодатное, имеет частичный успех, занял южную окраину населенного пункта Благодатное, боевые действия продолжаются.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.
Вечером 20 августа в Подмосковье в районе поселка Большие Вяземы взорвался автомобиль, в котором ехала журналистка и политолог Дарья Дугина, дочь общественного деятеля Александра Дугина. Девушка погибла на месте.
По сведениям СМИ, в субботу Дугин с дочерью присутствовали на патриотическом фестивале «Традиция». Предполагалось, что с фестиваля они уедут вместе, но в итоге Дарья поехала одна, а ее отец сел в другую машину.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.
Александр Дугин — философ и политолог, продвигающий идеи «русского мира», «евразийства», создания сверхдержавы через интеграцию России с бывшими советскими республиками.