«Сплин» на фестивале под Воронежем посвятил песню «Выхода нет» музыкантам, которым пришлось уехать из России. Сет группы удалили из трансляции мероприятия

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Лидер группы «Сплин» Александр Васильев во время выступления коллектива на фестивале «Чернозем» в Воронежской области посвятил песню «Выхода нет» артистам, которым пришлось уехать из России. Видео с выступления среди прочих опубликовали РБК и «Осторожно, новости».

Концерт группы состоялся 20 августа, на второй день фестиваля. В начале выступления Васильев сказал зрителям, что ему «приятно видеть столько людей, в которых сохранились милосердие, сострадание, человеколюбие, которые не приемлют жестокость, насилие и убийства».

В рамках своего сета «Сплин», пишет «Коммерсант», среди прочего исполнил песню «Феллини». Музыканты записали трек вместе с группой «Би-2», которая столкнулись с отменой нескольких концертов в России, в том числе на «Черноземе».

Выступление «Сплина» на фестивале завершилось песней «Выхода нет». Ее Васильев посвятил музыкантам, покинувшим Россию «по разным причинам»:

Позвольте на прощание сыграть песню, которую хотелось бы посвятить группам «Машина времени», «Аквариум», Tequilajazzz и всем другим, которым пришлось уехать из страны по разным причинам. Но мы надеемся, что наступит светлый день, когда все вернутся и мы сыграем здесь для вас в Воронеже. Потому что у нас нет другого выхода.

Как отмечают «Осторожно, новости», некоторые зрители пожаловались в соцсетях на высказывания Васильева, а из трансляции фестиваля удалили сет «Сплина». Запись второго дня фестиваля в группе мероприятия во «ВКонтакте» заканчивается сетом музыкантов «Ундервуд». Согласно программе «Чернозема», после них выступали Вячеслав Бутусов и «Сплин».

«Коммерсант» также заметил, что 21 августа посты о выступлении «Сплина», опубликованные накануне вечером, пропали из соцсетей «Чернозема» и некоторых СМИ.

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«Би-2», «Машина времени» и «Аквариум» попали в неофициальный «список запрещенных артистов», чьи выступления якобы признаны властями нежелательными. Кто составляет такой список, неизвестно. По данным «Фонтанки», он распространяется среди музыкальных промоутеров.

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