«Мир не дал им хорошенько по роже. А мы им по роже даем». Зеленский заявил, что Россия «никогда не думала» о переговорах с Украиной

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о переговорах с Россией «и речи быть не может», поскольку российские власти готовы вести войну, а не диалог. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам форума «Крымская платформа», отвечая на вопрос журналиста Al Arabiya.

Зеленский назвал «смешными» российские утверждения о том, что Украина не хочет мира. Он отметил, что война идет «исключительно на территории Украины», где убивают «исключительно граждан Украины».

Россия ежедневными атаками, прорывами, наступлениями или потом отступлениями, сопровождая это все кровавыми убийствами и насилием, говорит всем нам и вам, что они никакие переговоры не видят, кроме таких. А мы объясняем, что все, что они сделали, свидетельствует о том, что они ни о каком диалоге вообще не думают и никогда не думали. Они приняли решение оккупировать нашу страну. Но так как в 2014 году они приняли это решение и хорошенько им по роже мир не дал (ну, не дал!), они пошли дальше, и дальше, и дальше. А мы им по роже даем.

Пресс-конференция по итогам форума «Крымская платформа» Офіс Президента України

Такой ответ Зеленский дал журналисту, который спросил о возвращении Крыма, аннексированного Россией в 2014 году. Президент Украины не ответил на сам вопрос. Во время выступления на «Крымской платформе» Зеленский говорил, что Украина вернет Крым «любыми средствами, которые сочтем правильными, не консультируясь с другими странами».

В последний раз Россия и Украина проводили очные переговоры в конце марта в Стамбуле. Тогда делегации двух стран заявили, что достигли определенного прогресса. Затем переговоры шли по видеосвязи, а в мае их приостановили. Стороны обвинили друг друга в срыве переговорного процесса.

22 августа Владимир Зеленский заявил, что Украина навсегда откажется от переговоров с Россией, если в оккупированном Мариуполе устроят суд над пленными бойцами .

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