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Бывшие редакторы русскоязычной интернет-энциклопедии «Википедия» создали «Руниверсалис» — отечественный аналог «Википедии».

По внешнему виду энциклопедия похожа на «Википедию». В статье о «Руниверсалис» на «Википедии» сказано, что «ресурс разработан на вики-движке и использует ресурсы » (уже после написания этой заметки статью удалили с «Википедии»).

Авторы новой энциклопедии объявили о создании «Руниверсалиса» 18 августа, хотя первые правки в ней, согласно открытым данным, сделали еще 9 июня. СМИ обратили внимание на проект, когда 23 августа в телеграм-каналах, в том числе депутата Госдумы Антона Горелкина, появились сообщения о российской интернет-энциклопедии.

В манифесте «Руниверсалиса» сказано, что сервера проекта расположены в России, а страницы редактируют «в соответствии с требованиями законодательства РФ и с уважением к традиционным ценностям».

В «Руниверсалисе» нет статьи о войне в Украине, такое словосочетание вовсе не встречается на страницах энциклопедии. В статье «Специальная военная операция России на Украине» позиция украинских властей практически не представлена.

Один из представителей «Викимедии» сообщил TJ, что внутри сообщества новый проект не обсуждался, а если в нем участвует кто-то из бывших редакторов «Википедии», то, скорее всего, это «кто-то из бессрочно заблокированных».

Российские власти с 2010 года высказывали идею создать отечественный аналог «Википедии». В 2016 году премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил рабочую группу, которая должна была создать электронную энциклопедию. В Российской национальной библиотеке говорили, что новый ресурс станет электронным аналогом 35-томной Большой российской энциклопедии, составленной в 2004–2017 годах. В 2019 году ответственный редактор научного издательства «Большая российская энциклопедия» Сергей Кравец сообщил, что аналог «Википедии» появится в 2022 году.

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