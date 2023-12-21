Путин поручил провести осенний призыв 2024 года через единый реестр военнообязанных

Призыв россиян на военную службу в октябре-декабре 2024 года будет осуществляться с помощью единого реестра военнообязанных и общедоступного реестра повесток. Об этом говорится в поручении президента Владимира Путина министерству обороны РФ.

В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что Минобороны и Минцифры должны организовать постановку граждан на воинский учет без личной явки в военкомат, а также обеспечить рассылку повесток в электронном виде.

В апреле 2023 года Госдума приняла поправки, которые предполагают создание в России единого реестра военнообязанных. Среди данных, которые будут собирать в этом реестре, сведения о состоянии здоровья и образовании, месте жительства и работы призывников. Информацию будут передавать, в числе прочих, Федеральная налоговая служба, суды, медицинские учреждения, Фонд пенсионного и социального страхования, федеральные и местные органы власти, а также вузы.

Эти же поправки узаконивают электронные повестки. Их будут рассылать в личные кабинеты на «Госуслугах». Кроме того, поправки запрещают «гражданам, подлежащим призыву на военную службу», выезд из России с момента получения повестки и до явки в военкомат.