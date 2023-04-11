Госдума приняла поправки, которые не позволят россиянам уклониться от получения повестки в армию Всех военнообязанных внесут в реестр. Вот как это будет работать

11 апреля Госдума приняла во втором и третьем чтениях (rtf), которые узаконивают рассылку повесток в армию в электронном виде, через личный кабинет на «Госуслугах». Вот как это будет работать.

Повестки продолжат распространять в бумажной форме. Их будут либо вручать лично под подпись (в том числе на работе), либо присылать заказным письмом на домашний адрес.

Повестки, отправленные заказным письмом, будут считаться врученными в день доставки (вручения) заказного письма. Как сказано на сайте «Почты России», на территории РФ заказное письмо вручается адресату под подпись лично или представителю адресата по доверенности.

Бумажные повестки будут дублировать в электронной форме — в виде уведомления на «Госуслугах».

Электронная повестка будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете военнообязанного на «Госуслугах».

Если призывник не получил бумажную повестку и удалил аккаунт на «Госуслугах», чтобы не получить электронную, повестка все равно будет считаться врученной — через семь дней после размещения в специальном реестре повесток (сейчас его не существует, его создание предусмотрено поправками; доступ к реестру можно будет получить в МФЦ или через «Госуслуги»).

После вручения повестки военнообязанному запретят выезжать из страны. Ограничение вступит в силу со дня, когда повестка считается врученной, и будет действовать, пока призывник не явится в военкомат.

После вручения повестки военнообязанный должен явиться в военкомат в указанный день. Против тех, кто не придет в срок, через 20 дней введут запреты — они не смогут стать индивидуальными предпринимателями, распоряжаться недвижимостью, управлять автомобилем, брать кредиты.

Региональные власти могут вводить и другие ограничения, включая отказ от выдачи выплат, льгот и мер поддержки. Отменяются все эти меры в течение суток после явки в военкомат.

Новые правила получения повесток для явки в военкомат коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных, говорил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Также поправки предусматривают создание реестра военнообязанных. Данные для него будут передавать многие ведомства. Среди этих данных — сведения о состоянии здоровья и образовании, месте жительства и работы, о наличии иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране.

Поправки вступят в силу после их официального опубликования. До этого их должен одобрить Совет Федерации и подписать президент.

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