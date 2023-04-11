Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях поправки, которые узаконивают электронные повестки. Их будут рассылать в личные кабинеты на «Госуслугах».

Электронные повестки будут иметь такую же силу, что и повестки, рассылаемые заказными письмами, и оповещения через работодателя. Электронная повестка будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете на «Госуслугах».

После получения повестки (в том числе на «Госуслугах») необходимо будет явиться в военкомат в назначенное время. В противном случае спустя 20 дней «уклонистам» запретят вождение транспортных средств, продажу и покупку недвижимости, а также оформление кредитов.

Кроме того, поправки запрещают «гражданам, подлежащим призыву на военную службу», выезд из России с момента получения повестки и до явки в военкомат.

Также принятый пакет поправок предусматривает создание единого реестра военнообязанных. Данные о военнобязанных будут передавать, в числе прочих, Федеральная налоговая служба, органы дознания и следствия, суды, медицинские учреждения, Фонд пенсионного и социального страхования, ЦИК, федеральные и местные органы власти, а также высшие учебные заведения.

Среди данных о военнообязанных, которые будут собирать: сведения о состоянии здоровья и образовании, месте жительства и работы, о наличии иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране, а также СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) и ИНН (идентификационный номер налогоплательщика).

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