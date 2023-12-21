Кум Путина Виктор Медведчук стал «новым бенефициаром экономики Донбасса». Он также зарабатывает на месторождениях в Сибири и недвижимости в Москве Расследование «Системы»

Serhii Nuzhnenko / Reuters / Scanpix / LETA

До начала полномасштабной войны Виктор Медведчук был одним из самых известных пророссийских политиков в Украине. Он возглавлял партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» и неоднократно встречался с Владимиром Путиным, который стал крестным отцом его дочери, — после этого Медведчука стали называть «кумом» российского президента. В 2021 году украинские спецслужбы обвинили политика в госизмене и отправили под домашний арест. Медведчуку удалось сбежать, в апреле 2022 года его вновь задержали, а в сентябре передали России, обменяв более чем на 200 украинских военнопленных, защитников «Азовстали». С тех пор Медведчук проживает в России. Журналисты расследовательского проекта «Система» телеканала «Настоящее время» выяснили, что у политика появились как минимум три источника дохода: нефтяные месторождения в Сибири, недвижимость и земельные участки в Москве и донецкая металлургия. «Медуза» пересказывает главное из расследования «Системы».

В сентябре 2023 года люди в масках, камуфляже и с автоматами высадились на территории нефтяной компании «Дулисьма» в Иркутской области и уложили на землю работников предприятия, стреляя над их головами. Так происходил силовой захват компании после назначения в ней конкурсных управляющих. Годом ранее, в декабре 2022-го, примерно по такой же схеме захватили нефтяную компанию «Каюм Нефть» в Ханты-Мансийском автономном округе.

Обе компании входят в группу «Русь-Ойл», принадлежавшую бизнесмену . Их захват журналисты «Системы» связывают с Виктором Медведчуком.

Хотина задержали еще в 2019 году по обвинению в хищениях, а в 2022-м суд наложил арест на акции его компаний. Контроль над его активами передали конкурсным управляющим, которые, по сути, и захватили их силой. Вместе с ними, как выяснили журналисты, на объекты летал приближенный к Медведчуку юрист Александр Барымов — он же лично присутствовал при захвате «Дулисьмы». До этого, поясняют журналисты, Барымов был совладельцем нескольких российских проектов, связанных с Медведчуком.

В качестве еще одного доказательства причастности украинского политика к рейдерству журналисты приводят тот факт, что за день до захвата «Каюм Нефть» поменяла оператора своего месторождения. Им стала компания «Инновационные нефтегазовые технологии» (ИНГТ). О ее связях с Медведчуком через нескольких людей, включая жену политика Оксану Марченко, в марте 2023 года писали «Схемы».

ИНГТ стала трейдером — а в числе ее покупателей оказалась компания, связанная с Медведчуком, и близкий к «Роснефти» «Инвестнефтетрейд». Как отмечают журналисты, при содействии «Роснефти» у Медведчука также появились сети АЗС в Украине и России, а Московский кредитный банк (МКБ), тоже связанный с «Роснефтью», кредитовал НПЗ в Ростовской области, которым владеет Медведчук.

Еще одним источником доходов Медведчука «Система» называет донецкую металлургию. Незадолго до начала полномасштабной войны в Украине контроль над экспортом угля в регионе перешел от украинского бизнесмена Сергея Курченко к компании «Донские угли». Украинские журналисты связывали ее с Медведчуком через сеть юрлиц. В компании эту связь отрицали.

Кроме того, в регионе появился новый поставщик логистических услуг — компания «Флоранс». Она начала возить уголь, кокс, чугун и сталь и в 2021 году заработала практически с нуля семь миллиардов рублей, а в 2022-м подняла выручку до 17 миллиардов рублей. Эта компания, как утверждают журналисты «Системы», «несколькими нитями» связана с приближенным к Медведчуку юристом Александром Барымовым.

В октябре 2023 года тот же Барымов стал совладельцем компании «Индустриальные инновации». Фирма с таким же названием управляет Днепрорудненским железорудным комбинатом в Запорожской области, одним из крупнейших производителей железной руды в регионе.

Также «Система» отмечает, что у Медведчука «есть пересечения» с гендиректором компании «Южный горно-металлургический комплекс» (ЮГМК) Евгением Юрченко, под контроль которого в 2021 году перешли крупнейшие металлургические заводы самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Юрченко, впрочем, в разговоре с журналистами заявил, что в декабре 2022 года «покинул все посты», завершив проект, и сказал, что не знает Медведчука.

Из всего этого журналисты «Системы» делают вывод, что Медведчук стал «новым бенефициаром экономики Донбасса», вытеснив из региона бывшего президента Украины Виктора Януковича, который считался его «хозяином» в довоенное время.

У Медведчука и его семьи, как пишет «Система», есть интересы и в Москве — здесь они владеют недвижимостью и дорогостоящей землей. В начале 2021 года связанная с Медведчуком компания купила за 500 миллионов рублей площади в одном из самых дорогих небоскребов «Москва-Сити», а жена Медведчука Оксана Марченко стала владелицей пяти гектаров земли на Лужнецкой набережной и четырех гектаров земли рядом с бывшим заводом ЗИЛ в столице.

Кроме того, жена Медведчука в 2020 году через еще одну компанию стала совладелицей московского завода «Гелиймаш» — предприятия, которое разрабатывает криогенные системы для Минобороны РФ и Роскосмоса. Именно ему принадлежали земли у «Лужников» и завода ЗИЛ, которые в итоге достались Оксане Марченко.

Медведчук и Барымов на запросы журналистов не ответили. От комментариев также отказались в «Гелиймаше» и компаниях «Каюм Нефть» и «Дулисьма».

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