Путин подписал указ о выплатах по 100 тысяч рублей детям, «пострадавшим от агрессии Украины» на аннексированных территориях

Российские власти объявили о единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей детям, получившим ранения и травмы на территории самопровозглашенных ДНР, ЛНР, а также в аннексированных частях Запорожской и Херсонской областей Украины.

Соответствующий указ «О мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, пострадавших от агрессии Украины» подписал президент РФ Владимир Путин. Действие указа также распространяется на детей, получивших увечье, «на территории субъекта Российской Федерации, прилегающей к районам проведения специальной военной операции».

Документ предусматривает, что право на выплату будет иметь ребенок с российским гражданством, постоянно проживающий на территории РФ и получивший увечье после 18 февраля 2022 года.

Получить выплату сможет один из родителей пострадавшего ребенка или сам ребенок, если на момент выплаты он достигнет 18-летнего возраста.

Международный уголовный суд в Гааге в марте выдал ордер на арест Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. По версии МУС, Путин и Львова-Белова лично несут ответственность за принудительную депортацию детей с оккупированных украинских территорий в Россию.

Читайте также

Путин разрешил депортировать граждан Украины с территорий, которые захватила Россия. За это его тоже будут судить в Гааге? (Гипотетически — да) 8 карточек