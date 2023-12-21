В 2023 году в суды поступили 63 дела о госизмене. Это исторический максимум

С начала 2023 года в российские суды поступили 63 дела по статье о государственной измене, сообщает правозащитная организация «Первый отдел» со ссылкой на данные ФСБ.

Еще семь дел были возбуждены по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (275.1 УК), введенной в 2022 году. Правозащитники называют общую цифру в 70 дел историческим максимумом.

ФСБ отчитывалась, что по 33 делам о госизмене уже вынесены приговоры. По подсчетам правозащитников, приговоров больше — 37. Все они обвинительные. «Первый отдел» отмечает, что зачастую на рассмотрение дела о госизмене от момента его поступления в суд до приговора уходило всего около месяца.

В общей сложности, как подсчитала организация, в 2023 году на рассмотрении в судах первой и апелляционной инстанций находилось 98 дел о госизмене (часть из них была возбуждена в прошлые годы, приговор по ним еще не вынесен).

Больше всего дел (девять, по трем уже вынесены приговоры) поступили в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Еще семь дел поступили в Белгородский областной суд, по шесть — в Краснодарский краевой суд и Центральный окружной военный суд.

О фигурантах дел, как правило, ничего неизвестно. «Первый отдел» отмечает, что чаще всего (в шести случаях) арестовывали жителей аннексированного Крыма и Севастополя. Задержанных обвиняли во взаимодействии с украинскими военными (29 случаев), передаче документации об изделиях военного назначения или сведений о передвижении войск и техники (10 случаев), подготовке к переходу на сторону противника или склонении к этому (девять случаев) и финансировании ВСУ (восемь случаев).

Правозащитники называют большое число дел о госизмене результатом провокаций со стороны спецслужб, которые знакомятся с россиянами в соцсетях под видом украинцев и добиваются от них ответов о поддержке ВСУ или о переводе денег украинской армии. После этого людей задерживают.

По мнению адвоката Евгения Смирнова, число возбужденных в 2023 году дел о госизмене превышает сотню. Он считает, что у силовиков снизился «порог чувствительности» и госизменой стали признавать «пересылку украинских новостей, перевод нескольких сотен рублей или желание уехать из страны».

В 2018 году «Команда 29» (так раньше назывался «Первый отдел») подсчитала, что за последние 20 лет в России за госизмену и осудили около 100 человек. За все годы оправдали только одного человека, остальные приговоры были обвинительными.

Глава «Команды 29» адвокат Иван Павлов отмечал, что всплески числа дел о госизмене были связаны с внешней политикой России: после пятидневной войны 2008 года выросло число дел, в которых обвиняемым предъявляли шпионаж в пользу Грузии, аналогично после аннексии Крыма выросло число дел о шпионаже в пользу Украины.

После начала полномасштабной войны с Украиной в госизмене обвинили сразу нескольких ученых, среди которых были сотрудники Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН (Валерий Звегинцев, Анатолий Маслов и Василий Фомин), а также заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрий Колкер. Суд арестовал Колкера, несмотря на четвертую стадию рака поджелудочной железы, он умер в СИЗО спустя два дня после ареста.