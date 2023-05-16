Новосибирские ученые сообщили об аресте еще одного коллеги по делу о госизмене. Это четвертый известный случай за год

Главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения РАН Валерий Звегинцев был арестован по делу о госизмене (статья 275 УК РФ). Об этом стало известно из открытого письма его коллег, выступивших в поддержку Звегинцева и других новосибирских ученых, обвиненных в госизмене.

Когда был арестован Звегинцев и в чем его обвиняют, в письме не говорится. Как отмечает «Тайга», ранее о деле Звегинцева и его задержании не сообщалось.

По информации НГС, ученого арестовали 7 апреля. ТАСС пишет, что сейчас Звегинцев находится под домашним арестом. Поводом для дела стала его статья, посвященная газовой динамике и опубликованная в иранском журнале. При этом, по словам источника ТАСС в Сибирском отделении РАН, перед публикацией статья прошла две экспертизы о возможной секретности.

В своем открытом письме новосибирские ученые упомянули еще троих коллег, обвиненных в госизмене за последний год: главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики Анатолия Маслова, руководителя института Александра Шиплюка, а также сотрудника Института лазерной физики Дмитрия Колкера. Последний умер через несколько дней после ареста — у него была четвертая стадия рака.

Ученые отметили, что материалы и публикации Маслова, Шпилюка и Звегинцева неоднократно проверялись экспертной комиссией института прикладной механики и в них не нашли «сведений ограниченного доступа».

Авторы обращения призвали власти России, научные и промышленные организации, ученых и «всех неравнодушных граждан» защитить российскую аэродинамическую науку и спасти ее «от надвигающегося краха».

В этой ситуации мы не только боимся за судьбу наших коллег. Мы просто не понимаем, как дальше делать свое дело. <…> Мы видим, что любая статья или доклад может стать причиной обвинений в государственной измене. То, за что нас сегодня награждают и ставят в пример другим, завтра становится причиной уголовного преследования. В этой ситуации нашему институту <…> просто невозможно работать. Отсутствие публикаций и выступлений на конференциях — это не просто невыполнение государственного задания организации, это причина стремительного падения уровня исследований, необходимым условием для поддержания и роста которого является активная научная коммуникация.