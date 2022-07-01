Новосибирского ученого Дмитрия Колкера арестовали по делу о госизмене По словам родных, он не может самостоятельно есть из-за рака поджелудочной железы. ФСБ забрала его прямо из больницы
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30 июня суд в Новосибирске арестовал ученого Дмитрия Колкера по подозрению в государственной измене. По словам родственников, его отправили в Москву — в СИЗО «Лефортово».
54-летний Дмитрий Колкер — доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий в Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН и Новосибирском государственном университете, а также профессор кафедры лазерных систем Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ).
По словам родственников, у Дмитрия Колкера четвертая стадия рака поджелудочной железы. Сотрудники ФСБ забрали его из больницы, куда он попал накануне из-за ухудшения самочувствия; в частности, как рассказывают близкие ученого, он не может самостоятельно есть.
«Тайга.Инфо» цитирует сына ученого, который говорит, что его отец «практически при смерти» и в клинике «питался через трубочку в вене». По его словам, в семь утра ему позвонил следователь, который сообщил об аресте отца. «Потом следователь говорил маме, что там [в СИЗО] классные условия, есть холодильник. Человек питается из трубочки в вене, а не из холодильника», — заявил он.
Как следует из публикаций на странице ВК дочери ученого Алины, брат Дмитрия Колкера Алексей направил жалобу прокурору Новосибирской области. В заявлении отмечается, что арестованный ученый «испытывает острые боли», «не всегда адекватно воспринимает окружающее» и принимает прописанные врачом сильнодействующие психотропные препараты «для снятия боли и стресса».
Моя жалоба направлена на то, чтобы была соблюдена элементарная законность и моему брату была предоставлена возможность получать квалифицированную медицинскую и паллиативную помощь без лишения его свободы.
При помещении его под стражу он может в скором времени уйти из жизни, а какие-либо его показания и пояснения, данные в таком болезненном состоянии и при действии психотропных веществ, будут, с очевидностью, признаны недопустимыми доказательствами.
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Алина опубликовала фотографии, сделанные накануне госпитализации; на них за Дмитрием Колкером ухаживает его мать. При сравнении этих снимков с более ранними фотографиями (к примеру, на сайте НГТУ НЭТИ) видно, что ученый сильно похудел. В НГУ заявили РБК, что ученый находится на длительном больничном.
«Четвертая стадия рака поджелудочной — это приговор. Но встретить этот приговор не дома, а в стенах СИЗО без должной медицинской помощи — это худшее, что может произойти с человеком», — написала дочь ученого.
ФСБ ситуацию с арестом Дмитрия Колкера пока не комментировала.
Сын Колкера Максим опубликовал фотографию рукописной бумаги — по его словам, это «бумажка с названиями презентаций [в PowerPoint], за которые его обвиняют». Из его слов следует, что соответствующие лекции его отец читал в Китае. Максим Колкер отметил, что при таких командировках «любой доклад заверяется в специальных местах для подтверждения отсутствия гостайны», а во время зарубежных выступлений рядом с отцом «все время был сотрудник ФСБ».
«Тайга.Инфо» предполагает, что дело против Дмитрия Колкера может быть связано с уголовным преследованием руководства Института лазерной физики Сибирского отделения РАН. В октябре 2021 стало известно, что против директора института Алексея Тайченачева возбудили дело о злоупотреблении полномочиями, а в феврале 2022-го против 80-летнего научного руководителя института Сергея Багаева завели дело о мошенничестве.
«На показаниях некоторых фигурантов этих дел может строиться и дело Дмитрия Колкера, считает его сын», — пишет издание. Подтверждений этой информации пока нет.
Подробности дел о госизмене или шпионаже (для иностранных граждан) почти никогда не попадают в СМИ из-за секретности.
Дело против Колкера — далеко не первый случай преследования российских ученых по статье о госизмене. Наиболее резонансным стало дело против сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, возбужденное в 2018 году. Ученый провел более года в «Лефортово» и после общественной кампании был отправлен под домашний арест. В 2021-м году он умер в возрасте 77 лет, его дело так и не дошло до суда. Его ученик Роман Ковалев был осужден за госизмену в 2020 году; в 2022-м его освободили из-за онкологического заболевания, в апреле он умер.