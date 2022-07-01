Новосибирского ученого Дмитрия Колкера арестовали по делу о госизмене По словам родных, он не может самостоятельно есть из-за рака поджелудочной железы. ФСБ забрала его прямо из больницы

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Дмитрий Колкер Страница Дмитрия Колкера во «Вконтакте»

30 июня суд в Новосибирске арестовал ученого Дмитрия Колкера по подозрению в государственной измене. По словам родственников, его отправили в Москву — в СИЗО «Лефортово».

54-летний Дмитрий Колкер — доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий в Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН и Новосибирском государственном университете, а также профессор кафедры лазерных систем Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ).

По словам родственников, у Дмитрия Колкера четвертая стадия рака поджелудочной железы. Сотрудники ФСБ забрали его из больницы, куда он попал накануне из-за ухудшения самочувствия; в частности, как рассказывают близкие ученого, он не может самостоятельно есть.

«Тайга.Инфо» цитирует сына ученого, который говорит, что его отец «практически при смерти» и в клинике «питался через трубочку в вене». По его словам, в семь утра ему позвонил следователь, который сообщил об аресте отца. «Потом следователь говорил маме, что там [в СИЗО] классные условия, есть холодильник. Человек питается из трубочки в вене, а не из холодильника», — заявил он.

Дмитрий Колкер перед госпитализацией, 29 июня 2022 Архив Алины Мироновой (дочери Дмитрия Колкера)

Как следует из публикаций на странице ВК дочери ученого Алины, брат Дмитрия Колкера Алексей направил жалобу прокурору Новосибирской области. В заявлении отмечается, что арестованный ученый «испытывает острые боли», «не всегда адекватно воспринимает окружающее» и принимает прописанные врачом сильнодействующие психотропные препараты «для снятия боли и стресса».

Моя жалоба направлена на то, чтобы была соблюдена элементарная законность и моему брату была предоставлена возможность получать квалифицированную медицинскую и паллиативную помощь без лишения его свободы.

При помещении его под стражу он может в скором времени уйти из жизни, а какие-либо его показания и пояснения, данные в таком болезненном состоянии и при действии психотропных веществ, будут, с очевидностью, признаны недопустимыми доказательствами.

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Алина опубликовала фотографии, сделанные накануне госпитализации; на них за Дмитрием Колкером ухаживает его мать. При сравнении этих снимков с более ранними фотографиями (к примеру, на сайте НГТУ НЭТИ) видно, что ученый сильно похудел. В НГУ заявили РБК, что ученый находится на длительном больничном.

«Четвертая стадия рака поджелудочной — это приговор. Но встретить этот приговор не дома, а в стенах СИЗО без должной медицинской помощи — это худшее, что может произойти с человеком», — написала дочь ученого.

ФСБ ситуацию с арестом Дмитрия Колкера пока не комментировала.

Сын Колкера Максим опубликовал фотографию рукописной бумаги — по его словам, это «бумажка с названиями презентаций [в PowerPoint], за которые его обвиняют». Из его слов следует, что соответствующие лекции его отец читал в Китае. Максим Колкер отметил, что при таких командировках «любой доклад заверяется в специальных местах для подтверждения отсутствия гостайны», а во время зарубежных выступлений рядом с отцом «все время был сотрудник ФСБ».

«Тайга.Инфо» предполагает, что дело против Дмитрия Колкера может быть связано с уголовным преследованием руководства Института лазерной физики Сибирского отделения РАН. В октябре 2021 стало известно, что против директора института Алексея Тайченачева возбудили дело о злоупотреблении полномочиями, а в феврале 2022-го против 80-летнего научного руководителя института Сергея Багаева завели дело о мошенничестве.

«На показаниях некоторых фигурантов этих дел может строиться и дело Дмитрия Колкера, считает его сын», — пишет издание. Подтверждений этой информации пока нет.

Подробности дел о госизмене или шпионаже (для иностранных граждан) почти никогда не попадают в СМИ из-за секретности.

Дело против Колкера — далеко не первый случай преследования российских ученых по статье о госизмене. Наиболее резонансным стало дело против сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, возбужденное в 2018 году. Ученый провел более года в «Лефортово» и после общественной кампании был отправлен под домашний арест. В 2021-м году он умер в возрасте 77 лет, его дело так и не дошло до суда. Его ученик Роман Ковалев был осужден за госизмену в 2020 году; в 2022-м его освободили из-за онкологического заболевания, в апреле он умер.

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