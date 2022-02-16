В Новосибирске заподозрили в мошенничестве 80-летнего академика Сергея Багаева. Ему грозит до десяти лет тюрьмы

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Академик Российской академии наук, 80-летний научный руководитель новосибирского Института лазерной физики Сибирского отделения РАН Сергей Багаев стал фигурантом уголовного дела об . Об этом со ссылкой на источники сообщили «Коммерсант», ТАСС и РИА Новости.

По данным СМИ, в основе дела лежит контракт стоимостью два миллиона рублей на разработку оптической системы лазера. В 2017 году институт заключил его со своей дочерней коммерческой структурой — межотраслевой научно-технической ассоциацией «Сибирский лазерный центр», которую возглавляет Багаев.

Следствие, по словам источников, считает контракт фиктивным, поскольку все работы по нему выполнили сотрудники института, в его помещениях и на его оборудовании.

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Тот же эпизод с контрактом на разработку оптической системы фигурирует в уголовном деле директора института, члена-корреспондента РАН Алексея Тайченачева. Сообщалось, что в октябре 2021 года против него возбудили уголовное дело о , а в самом институте прошли обыски.

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