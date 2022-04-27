Умер осужденный за госизмену физик Роман Ковалев. Его освободили из заключения за две недели до смерти
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Умер бывший начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Роман Ковалев, приговоренный в 2020 году к семи годам колонии строгого режима за государственную измену. О смерти Ковалева сообщил правозащитный проект «Первый отдел».
13 апреля Ковалева, у которого было онкологическое заболевание, после многочисленных ходатайств освободили из заключения по состоянию здоровья. Утверждалось, что в ходе суда, проходившего в закрытом режиме, Ковалев признал вину.
Роман Ковалев — коллега и ученик Виктора Кудрявцева — сотрудника ЦНИИмаш, обвиненного в госизмене в июле 2018 года. Ковалев был арестован спустя год — в июне 2019 года. После его ареста сообщалось, что дела Ковалева и Кудрявцева могут быть связаны.
Виктор Кудрявцев в сентябре 2019 года был отпущен из СИЗО под подписку о невыезде из-за состояния здоровья. В 2021 году он умер.