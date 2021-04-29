Умер физик Виктор Кудрявцев, обвиненный в госизмене

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?

Умер физик Виктор Кудрявцев, которого обвиняли в государственной измене. Об этом сообщил адвокат Иван Павлов.

«Год и два месяца в „Лефортово“, по абсурдному обвинению, совершенно подорвали его здоровье. Дело Кудрявцева — пример того, как спецслужбы убивают российскую науку. В прямом смысле этого слова», — написал Павлов в фейсбуке.

Кудрявцеву было 77 лет.

Работавшего в ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева подозревали в передаче иностранным спецслужбам секретных сведений о российском гиперзвуковом оружии. Ученый не признавал себя виновным.

С июля 2018 года по сентябрь 2019 года Кудрявцев находился в СИЗО, затем его освободили под подписку о невыезде. Отпустить ученого из заключения просили Совет по правам человека, академики РАН и президент этой организации Александр Сергеев.

признал Кудрявцева политзаключенным.

Вы читали «Медузу». Вы слушали «Медузу». Вы смотрели «Медузу» Помогите нам спасти «Медузу» Дать денег