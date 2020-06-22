Начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИМаш Роман Ковалев приговорен к семи годам по обвинению в госизмене

Роман Ковалев, возглавляющий Центр теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИМаш, приговорен к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ковалев, по данным агентства, признал свою вину.

Роман Ковалев — коллега и ученик Виктора Кудрявцева — сотрудника ЦНИИмаш, в июле 2018 года. Ковалев был арестован спустя год — в июне 2019 года. После его ареста сообщалось, что дела Ковалева и Кудрявцева могут быть связаны. Ковалев тогда вину не признавал.

Виктор Кудрявцев в сентябре 2019 года был отпущен из СИЗО под подписку о невыезде из-за состояния здоровья. Дело в отношении него, по состоянию на июнь 2020 года, закрыто не было. Также обвинения в госизмене были предъявлены Сергею Мещерякову, работавшему в Центре теплообмена и аэрогазодинамики. Он с июля 2019 года находится под домашним арестом.

В 2016 году к семи годам колонии был приговорен сотрудник ЦНИИмаш Владимир Лапыгин. В июне 2020 года суд разрешил ему выйти по УДО.

В большинстве случаев материалы дел о госизмене засекречены, а суды рассматривают их в закрытом режиме.