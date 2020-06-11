Суд разрешил осужденному за госизмену 79-летнему ученому Владимиру Лапыгину выйти по УДО. Он просил о помиловании, но получил отказ

Суд в Твери условно-досрочно освободил из колонии бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Владимира Лапыгина, осужденного за государственную измену.

«Ходатайство Лапыгина об условно-досрочном освобождении удовлетворено судом», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

Ожидается, что 79-летний ученый покинет колонию через 10 суток — после вступления решения суда в законную силу, если оно не будет обжаловано.

В 2016 году Владимира Лапыгина приговорили к семи годам колонии. По неподтвержденным данным, его обвиняли в передаче Китаю секретной программы, позволяющей рассчитывать аэродинамические характеристики гиперзвуковых летательных аппаратов.

Лапыгину дважды отказывали в помиловании — несмотря на то, что в 2017 году письмо Владимиру Путину с просьбой помиловать его подписали более 20 ученых. Один из них, сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев, позднее тоже был обвинен в госизмене. В 2019 году 75-летнего Кудрявцева отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.