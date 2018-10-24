Просьба о помиловании осужденного за госизмену ученого Владимира Лапыгина повторно отклонена

Комиссия Тверской области по вопросам помилования повторно рекомендовала отклонить прошение 78-летнего ученого Владимира Лапыгина, осужденного за госизмену. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на правозащитницу Зою Светову.

По данным издания, комиссия не нашла «обстоятельств, имеющих существенное значение для применения акта помилования» в отношении Лапыгина и отклонить соответствующее прошение.

Сотрудника ЦНИИмаш Владимира Лапыгина в 2016 году приговорили к семи годам колонии по статье о госизмене. По неподтвержденным данным, его обвиняли в передаче Китаю секретной программы, позволяющей рассчитывать аэродинамические характеристики гиперзвуковых летательных аппаратов.

В 2017 году комиссия Тверской области и Владимир Путин уже отказали Лапыгину в помиловании. Это произошло несмотря на открытое письмо в поддержку Лапыгина, которое подписали более 20 ученых. Один из них — 74-летний сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев — летом 2018 года тоже был обвинен в госизмене.