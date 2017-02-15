Путина попросили помиловать осужденного за госизмену 76-летнего сотрудника ЦНИИмаш

Meduza
16:36, 15 февраля 2017
Надежный источник

Сотрудники нескольких российских научных институтов обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помиловать 76-летнего сотрудника ЦНИИмаш Владимира Лапыгина, осужденного за госизмену.

«Для 76-летнего человека с последствиями двух серьезнейших ДТП любой срок в колонии строгого режима равносилен смертному приговору», — сказано в письме, поступившем в редакцию «Медузы».

Авторы обращения указывают, что Лапыгин характеризуется как «честный, ответственный, порядочный человек, уважаемый руководитель, авторитетный специалист». «Человек с такой репутацией не мог предать свою страну», — считают ученые.

В письме также сказано, что Лапыгин «совершил непозволительный поступок», передав «без надлежащего оформления некие материалы китайской стороне», однако, по мнению подписантов, «он мог поступить так, лишь понимая, как специалист, что это не принесет вреда его стране».

Письмо подписали 23 человека, многие из которых работают в ЦНИИмаш. Среди подписавших — академики РАН Владимир Левин, Сергей Суржиков, Василий Фомин и член-корреспондент РАН Иван Егоров.

Владимир Лапыгин — начальник научного центра исследования аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш; в структуру института входит, в частности, Центр управления полетами).
В сентябре 2016 года Лапыгина приговорили к семи годам колонии строгого режима за госизмену; по неподтвержденным данным, он обвинялся в передаче секретных сведений «одной из азиатских стран», сообщал «Интерфакс». В декабре Верховный суд РФ признал приговор законным.
В России за 2016 год были вынесены 16 приговоров по делам о госизмене и шпионаже (по данным на 21 декабря). Все осужденные получили реальные сроки лишения свободы. Подробности дел из-за секретности не разглашаются.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Убийство брата Ким Чен Ына