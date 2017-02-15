Путина попросили помиловать осужденного за госизмену 76-летнего сотрудника ЦНИИмаш

Сотрудники нескольких российских научных институтов обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помиловать 76-летнего сотрудника ЦНИИмаш Владимира Лапыгина, осужденного за госизмену.

«Для 76-летнего человека с последствиями двух серьезнейших ДТП любой срок в колонии строгого режима равносилен смертному приговору», — сказано в письме, поступившем в редакцию «Медузы».

Авторы обращения указывают, что Лапыгин характеризуется как «честный, ответственный, порядочный человек, уважаемый руководитель, авторитетный специалист». «Человек с такой репутацией не мог предать свою страну», — считают ученые.

В письме также сказано, что Лапыгин «совершил непозволительный поступок», передав «без надлежащего оформления некие материалы китайской стороне», однако, по мнению подписантов, «он мог поступить так, лишь понимая, как специалист, что это не принесет вреда его стране».

Письмо подписали 23 человека, многие из которых работают в ЦНИИмаш. Среди подписавших — академики РАН Владимир Левин, Сергей Суржиков, Василий Фомин и член-корреспондент РАН Иван Егоров.