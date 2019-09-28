Ученый Виктор Кудрявцев, обвиняемый в госизмене, освобожден под подписку о невыезде

Сотруднику ЦНИИмаш Виктору Кудрявцеву, обвиняемому в госизмене, сменили меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. Как сообщил его адвокат Иван Павлов, ученый вечером 27 сентября покинул СИЗО «Лефортово», где провел больше года.

Меру пресечения изменили в связи с тяжелым состоянием здоровья Кудрявцева. Обвинения в госизмене с него не сняты.

Виктор Кудрявцев находился в СИЗО с июля 2018 года. Его подозревают в передаче иностранным спецслужбам секретных сведений о российском гиперзвуковом оружии. Кудрявцев не признает себя виновным. В его защиту, в частности, выступал президент РАН Александр Сергеев.