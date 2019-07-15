77-летний сотрудник ЦНИИМАШ стал третьим фигурантом дела о госизмене. Его отправили под домашний арест

77-летний сотрудник ЦНИИМАШ Сергей Мещеряков стал фигурантом дела о госизмене, возбужденного в 2018 году против его коллеги Виктора Кудрявцева, и отправлен под домашний арест.

Об избрании Мещерякову меры пресечения «Интерфаксу» сообщила пресс-служба Лефортовского суда. О том, что он проходит по тому же делу, что и Кудрявцев, пишет «МБХ медиа» со ссылкой на окружение Мещерякова.

Сотрудник ЦНИИМАШ Виктор Кудрявцев был арестован в 2018 году; на момент задержания ему было 75 лет. По имеющимся данным, обвиняют в госизмене из-за передачи по электронной почте секретных сведений о гиперзвуковых технологиях бельгийскому институту.

В июне был арестован второй фигурант дела — соавтор и коллега Роман Ковалев.