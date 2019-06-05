ФСБ задержала коллегу обвиняемого в госизмене ученого Виктора Кудрявцева

ФСБ задержала коллегу сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева Романа Ковалева, сообщает «МБХ Медиа» со ссылкой на сына Кудрявцева. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ковалев, как утверждается, был задержан после обысков у него дома и на даче. В чем его подозревают, не уточняется; по мнению адвоката Ивана Павлова, участие в задержании сотрудников ФСБ может говорить о связи между двумя делами.

Ярослав Кудрявцев рассказал «Медиазоне», что Ковалев участвовал в той же «европейской программе», что и его отец. По делу Кудрявцева он проходил свидетелем.

Роман Ковалев — соавтор Кудрявцева; его также называли его учеником. В публикациях 2018 года Ковалев упоминался как руководитель Центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИмаш; сейчас на сайте института этой информации нет.

В ноябре адвокаты Кудрявцева говорили, что ученому предлагали заключить сделку со следствием, дав, в частности, показания на Романа Ковалева, но он отказался.