Умер ученый Дмитрий Колкер, арестованный по делу о госизмене. Его отправили в СИЗО с четвертой стадией рака

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Ученый из Новосибирска, доктор физико-математических наук Дмитрий Колкер умер в возрасте 54 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах. Информацию о смерти ученого также подтвердил источник «Тайги.инфо».

У Дмитрия Колкера была четвертая стадия рака поджелудочной железы, он находился на лечении в больнице Новосибирска.

30 июня суд арестовал ученого по подозрению в государственной измене, после чего его прямо из больницы отправили в московское СИЗО «Лефортово».

«Четвертая стадия рака поджелудочной — это приговор. Но встретить этот приговор не дома, а в стенах СИЗО без должной медицинской помощи — это худшее, что может произойти с человеком», — писала в соцсетях дочь ученого Алина Миронова.

Дмитрий Колкер — заведующий лабораторией квантовых оптических технологий в Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН и Новосибирском государственном университете, а также профессор кафедры лазерных систем Новосибирского государственного технического университета.

Подробнее о деле Дмитрия Колкера

Новосибирского ученого Дмитрия Колкера арестовали по делу о госизмене По словам родных, он не может самостоятельно есть из-за рака поджелудочной железы. ФСБ забрала его прямо из больницы

Подробнее о деле Дмитрия Колкера

Новосибирского ученого Дмитрия Колкера арестовали по делу о госизмене По словам родных, он не может самостоятельно есть из-за рака поджелудочной железы. ФСБ забрала его прямо из больницы