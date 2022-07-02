В Новосибирске по делу о госизмене арестовали еще одного ученого. Это второй такой случай за неделю

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В Новосибирске по делу о госизмене (статья 275 УК РФ) арестовали 75-летнего физика, главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Анатолия Маслова. Об этом сообщили Academ.info и ТАСС со ссылкой на источники.

Ученого задержали 27 июня, а на следующий день арестовали и отправили в московский следственный изолятор «Лефортово», пишет Academ.info. По его данным, Маслова подозревают в передаче Китаю данных, связанных с гиперзвуком. Другие подробности дела неизвестны.

В ИТПМ Academ.info сообщили, что основное направление научной деятельности Маслова — аэрогазодинамика.

Информацию об аресте физика «НГС. ру» подтвердил замдиректора по научной работе ИТПМ Евгений Бондарь. Он отметил, что под руководством Маслова защищено 8 докторских и 11 кандидатских диссертаций.

«Анатолий Александрович — это ученый-физик, который несколько десятков лет проработал в нашем институте, посвятил всю жизнь служению российской науке. Он около тридцати лет руководил лабораторией, преподавал в НГУ и в НГТУ… Он широко известен как ученый в России и в мире… Для коллектива ИТПМ это огромный шок. Мы его все знаем как порядочного человека и блестящего исследователя. Никто не верит, что он может быть виноват в том, что ему инкриминируют», — рассказал Бондарь.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

30 июня суд в Новосибирске арестовал по подозрению в госизмене другого ученого — 54-летнего заведующего лабораторией квантовых оптических технологий в Институте лазерной физики СО РАН Дмитрия Колкера. По словам родственников, сотрудники ФСБ забрали физика, у которого четвертая стадия рака поджелудочной желез, из больницы. Его тоже отправили в СИЗО «Лефортово».

Об аресте Колкера

Новосибирского ученого Дмитрия Колкера арестовали по делу о госизмене По словам родных, он не может самостоятельно есть из-за рака поджелудочной железы. ФСБ забрала его прямо из больницы

Об аресте Колкера

Новосибирского ученого Дмитрия Колкера арестовали по делу о госизмене По словам родных, он не может самостоятельно есть из-за рака поджелудочной железы. ФСБ забрала его прямо из больницы