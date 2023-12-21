Российского посла вызвали в МИД Узбекистана из-за предложения Захара Прилепина «присоединить территории, откуда едут гастарбайтеры»

Посла РФ в Узбекистане Олега Мальгинова вызвали в МИД страны из-за высказываний писателя и сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина, предложившего «присоединить» к РФ территории Узбекистана, сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве уточнили, что в ходе встречи до Мальгинова «в принципиальной форме» довели, что в Узбекистане высказывания писателя восприняли «с чувством глубокой озабоченности», подчеркнув, что такие «необдуманные» заявления «носят заведомо провокационный характер и могут негативно отразиться на исторически дружественных отношениях» между странами.

В свою очередь Мальгинов, согласно пресс-релизу, «со всей ответственностью заявил, что высказывания Прилепина даже отдаленно не имеют ничего общего с официальной позицией руководства РФ».

Накануне в Москве прошло заседание Объединенного совета командиров структур Захара Прилепина, в котором участвовал и сам писатель. В ходе встречи Прилепин затронул, среди прочего, тему демографических проблем в стране и конфликтов с мигрантами.

По мнению Прилепина, эти проблемы можно решить с помощью повышения рождаемости и присоединения к РФ новых территорий: «Рожайте детей больше, мужиков рожайте новых и не будет этой темы больше. Чем больше русских, тем меньше проблем с некорректно ведущими себя понаехавшими людьми. Я на самом деле еще искренне стою на том, чтобы вот эти территории, откуда к нам едут гастарбайтеры, чтобы их присоединять просто и уже на месте обучать их русскому языку. Чтобы не здесь их учить, а там, допустим, в Узбекистане».

Также Прилепин заявил, что после «парада в Киеве» никто не сможет запретить России «сделать что-либо полезное на евразийской территории», в том числе заявить претензии на территории бывшего СССР. «Я не шучу. Мы будем поднимать тему дезавуирования распада Советского союза, что позволит нам в любой момент сказать: „Так как два миллиона наших граждан находятся на вашей территории, мы претендуем на вашу территорию. Потому что большинство уже здесь, и они даже проголосовали за это“», — добавил писатель.

Интервью Прилепина

Захар Прилепин дал интервью Ксении Собчак Он заявил, что Путин никого не обманывает, массовые убийства в Буче «технически невозможны», а Украина «вся схлопнется»

Интервью Прилепина

Захар Прилепин дал интервью Ксении Собчак Он заявил, что Путин никого не обманывает, массовые убийства в Буче «технически невозможны», а Украина «вся схлопнется»