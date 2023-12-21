МВД объявило в розыск Марию Певчих
МВД России объявило в розыск главу Фонда борьбы с коррупцией Марию Певчих и ведущего ютьюб-канала «Популярная политика» Дмитрия Низовцева. На данные об этом в базе данных ведомства обратила внимание «Медиазона».
В карточках Певчих и Низовцева говорится, что их разыскивают «по статье УК». Какой именно, не уточняется.
В августе 2022 года стало известно, что на восьмерых соратников политика Алексея Навального, включая Певчих и Низовцева, завели уголовные дела о «фейках» про российскую армию.
Предполагалось, что поводом для дел стали их высказывания во время эфиров на ютьюб-канале «Популярная политика». В частности, на Певчих завели дело из-за рассказа о российских бомбардировках мирных жителей Украины, на Низовцева — за слова об убийстве мирных жителей Украины российскими солдатами в Буче.