МВД объявило в розыск Марию Певчих

МВД России объявило в розыск главу Фонда борьбы с коррупцией Марию Певчих и ведущего ютьюб-канала «Популярная политика» Дмитрия Низовцева. На данные об этом в базе данных ведомства обратила внимание «Медиазона».

В карточках Певчих и Низовцева говорится, что их разыскивают «по статье УК». Какой именно, не уточняется.

В августе 2022 года стало известно, что на восьмерых соратников политика Алексея Навального, включая Певчих и Низовцева, завели уголовные дела о «фейках» про российскую армию.

Предполагалось, что поводом для дел стали их высказывания во время эфиров на ютьюб-канале «Популярная политика». В частности, на Певчих завели дело из-за рассказа о российских бомбардировках мирных жителей Украины, на Низовцева — за слова об убийстве мирных жителей Украины российскими солдатами в Буче.

Что произошло в Буче

Даже год спустя Кремль утверждает, что убийства в Буче — это фейк. Однако расследования The New York Times и «Медузы» доказали: мирных жителей убили именно российские военные

Что произошло в Буче

Даже год спустя Кремль утверждает, что убийства в Буче — это фейк. Однако расследования The New York Times и «Медузы» доказали: мирных жителей убили именно российские военные