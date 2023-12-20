Война Шестьсот шестьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»

Как уточнил глава МВД Украины Игорь Клименко, российские войска трижды атаковали Херсон беспилотниками.

По словам министра, разрушены три многоквартирных дома, образовательные и медицинские учреждения. Повреждены шесть автомобилей и складские здания, в том числе почтового оператора.

Как сообщалось ранее, пострадали девять человек, в том числе четыре ребенка. По словам Клименко, самому младшему ребенку — два года.