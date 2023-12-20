Война Шестьсот шестьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»
Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 19 декабря смотрите здесь.
Главные новости:
- Сенат конгресса США не успел до конца года согласовать финансирование помощи Украине.
- Российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе. В ВСУ утверждают, что сбили 18 из 19 беспилотников.
Как уточнил глава МВД Украины Игорь Клименко, российские войска трижды атаковали Херсон беспилотниками.
По словам министра, разрушены три многоквартирных дома, образовательные и медицинские учреждения. Повреждены шесть автомобилей и складские здания, в том числе почтового оператора.
Как сообщалось ранее, пострадали девять человек, в том числе четыре ребенка. По словам Клименко, самому младшему ребенку — два года.
Девять человек пострадали из-за атаки дронов по Херсону вечером 19 декабря, сообщила прокуратура Херсонской области.
По данным следствия, около 22:00 по местному времени (23:00 по Москве) вооруженные силы РФ ударили беспилотниками по гражданской инфраструктуре Херсона. Повреждены гражданские объекты, жилые дома. Среди раненых — четверо детей.
Международный аэропорт Волгоград временно перестал принимать и отправлять рейсы, сообщает телеграм-канал Shot. В пресс-службе аэропорта рассказали РИА Новости, что аэронавигация ограничена, один рейс из Москвы направили в Саратов. С чем связаны ограничения, до конца неясно.
Ирина Нэльсон — юрист и мать четверых детей. За антивоенные посты ее внесли в список «экстремистов и террористов» — теперь она не может устроиться на работу и постоянно сталкивается с травлей
34-летняя Нэльсон живет одна с четырьмя детьми в Новой деревне Новгородской области. Летом 2022 года Ирину внесли в список «террористов и экстремистов» из-за антивоенных постов во «ВКонтакте» (а позже оштрафовали на 300 тысяч рублей). Ей пришлось уволиться с работы — а найти новую не удается из-за преследования по политической статье.
«Берег» поговорил с Ириной Нэльсон о том, как она решилась открыто выражать свою позицию и как живет теперь. С разрешения издания «Медуза» публикует ее рассказ целиком.
Сенат США не успел до конца года согласовать финансирование помощи Украине
Сенат конгресса США не будет голосовать по пакету мер, касающихся предоставления дополнительной помощи Украине и Израилю, а также усиления безопасности на южной границе страны, до начала следующего года.
«В течение декабрьских и январских каникул наши переговорщики будут проводить очень тщательную работу, и наша цель — что-то сделать сразу после нашего возвращения», — сказал журналистам лидер демократов в сенате Чак Шумер.
Информацию о том, что соглашение не будет достигнуто до конца года также подтвердил сенатор от Республиканской партии Джон Тьюн. «Демократы дотянули до момента, когда достичь какого-либо существенного договора по вопросам пограничной безопасности до Рождества стало невозможно», — заявил он.
Как уточнил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, при ракетном ударе из комплекса С-300 по Харькову есть попадания в жилой объект и гражданское транспортное предприятие. Удары нанесли с разницей в семь минут. Повреждено имущество транспортного предприятия. Никто не пострадал.
Российские войска нанесли ракетный удар по транспортному депо в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов. Он отметил, что на территории депо от прошлых российских ударов «и так нет живого места».
По словам Терехова, зафиксировано по меньшей мере два удара «по одному из самых пострадавших районов Харькова, возле жилых домов, гражданских объектов». На месте работают спасатели ГСЧС. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе. В ВСУ утверждают, что сбили 18 из 19 беспилотников
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 20 декабря российские военные атаковали Украину ударными БпЛА типа «Шахед», запущенными из Крыма.
В Воздушных силах утверждают, что в пределах Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Черниговской и Кировоградской областей уничтожены 18 из 19 «Шахедов».
Кроме того, российские войска нанесли удар двумя зенитными управляемыми ракетами из ЗРК С-300, запущенными из Белгородской области по Харьковской области. Предварительно без пострадавших.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли один ракетный и 26 авиационных ударов, совершили 87 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В минувшие сутки российские войска атаковали Украину 17 дронами «Шахед», все беспилотники сбиты. В ночь на 20 декабря российские войска ударили четырьмя беспилотниками, три из них сбиты.
- В минувшие сутки авиационным ударам подверглись Синьковка Харьковской области, Новолюбовка Луганской области, Малая Токмачка и Роботино Запорожской области. Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.
- За сутки произошло 87 боевых столкновений. Вооруженные силы Украины отбили атаки российских войск в районе Синьковки Харьковской области, возле Серебрянского лесничества Луганской области, в районе населенных пунктов Тернов, Богдановка, Клещеевка, Андреевка, Новобахмутовка, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области, Новопокровка и Работино Запорожской области.
- Силы обороны Украины продолжают наносить потери ВС РФ в живой силе и технике на бахмутском и мелитопольском направлениях. Также ВСУ продолжают расширять плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области.
- Российские войска вынуждены использовать артиллерийские и минометные заряды низкого качества, поставляемые из КНДР. Из-за неудовлетворительного состояния боеприпасы разрываются прямо в стволах пушек и минометов, что приводит к потерям вооружения и личного состава.
- За прошедшие сутки ВСУ нанесла удары по шести районам сосредоточения ВС РФ. Подразделения ракетных войск поразили три района сосредоточения российской армии, пункт управления, три артиллерийских средства и четыре склада боеприпасов.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Начинается 665-й день полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за событиями, связанными с войной.