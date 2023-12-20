Леонида Брежнева лишили звания почетного гражданина Днепра. Раньше власти отказывались это делать

Бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева лишили звания почетного гражданина Днепра, сообщил мэр города Борис Филатов.

«Потому что декоммунизацию города мы тоже доведем до конца. Кто бы что ни говорил», — написал Филатов в отчете по итогам последней в 2023 году сессии горсовета.

Петиция с призывом лишить Брежнева звания почетного гражданина города по закону «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов» была опубликована в мае 2023 года. К сентябрю ее подписали около 40 человек. В администрации города все равно решили ответить на обращение, заявив, что не будут выполнять требования авторов петиции.

Власти Днепра отмечали, что в 1979 году Брежневу было присвоено звание почетный гражданин города Днепропетровска. В 2017-м это звание перестало существовать, его заменили на звание почетного гражданина города Днепра. Лишить старого звания можно было в двух случаях: после личного обращения гражданина или вступления в законную силу обвинительного приговора в его отношении. Кроме того, заявила администрация Днепра, Брежнев умер задолго до принятия закона о декоммунизации и оснований для лишения его звания нет.

Почему власти города пересмотрели свое решение, Филатов не уточнил.

В мае 2023 года горсовет Киева лишил Леонида Брежнева звания почетного гражданина города. В июле с центрального проспекта Свободы города Каменское Днепропетровской области убрали бюст бывшего генерального секретаря ЦК КПСС.

После начала войны в разных городах Украины начали активно переименовывать улицы и сносить памятники, связанные с Россией. Но этот процесс проходил и до полномасштабного вторжения РФ.

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