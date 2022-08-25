В Киеве переименовали 95 топонимов, связанных с Россией или СССР. В городе появились улица Героев Полка «Азов» и площадь Героев УПА
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Киевский городской совет переименовал 95 улиц, переулков и площадей, названия которых были связаны, с точки зрения городских властей, «с Россией и советским прошлым». Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Мэр привел несколько примеров, в том числе переименования улицы Маршала Малиновского в улицу Героев Полка «Азов», Тульской площади в площадь Героев УПА, а улицы Питерской в улицу Лондонскую.
«Это важный шаг к тому, чтобы снизить лживые манипуляции и влияние российского агрессора на трактовку нашей истории», — заявил он.
В Москве после российского вторжения в Украину появились площади Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. В других городах России стали появляться топонимы, названные в честь деятелей ДНР, в том числе покойного лидера сепаратистов Александра Захарченко.
В Украине после принятия в 2015 году закона об осуждении нацистского и коммунистического режимов были переименованы многие топонимы, считавшиеся советскими. Улица Панфиловцев, на которой был расположен консульский отдел посольства России, стала улицей Добровольческих батальонов.