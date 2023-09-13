Бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева не будут лишать звания почетного гражданина Днепра, говорится в ответе администрации города на соответствующую электронную петицию.

Петиция с призывом лишить Брежнева звания почетного гражданина города по закону «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов» была опубликована в мае. К 13 сентября ее подписал только 41 человек из трех тысяч необходимых для рассмотрения, но власти города все равно решили ответить.

Администрация Днепра заявила, что 1979 году Брежневу было присвоено звание «Почетный гражданин города Днепропетровска», учрежденное за год до этого. В 2017-м это звание перестало существовать. Его заменили на звание «Почетного гражданина города Днепра», а решение Днепропетровского городского совета народных депутатов о предыдущем звании признали утратившим силу.

При этом старого звания, отмечают власти, можно было лишить лишь в двух случаях: после личного обращения гражданина или вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него.

В администрации отметили, что Брежнев умер в 1982 году, а закон Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов» был принят в 2015 году, поэтому «оснований для лишения его звания нет». Кроме того, закон не распространяется на документы органов местного самоуправления, принятые или выданные до 1991 года, говорится в ответе властей.

В мае городской совет Киева лишил Леонида Брежнева звания почетного гражданина города. В июле с центрального проспекта Свободы города Каменское Днепропетровской области убрали бюст бывшего генерального секретаря ЦК КПСС. Активисты, выступающие за декоммунизацию, добивались этого решения властей несколько лет.

После начала войны в разных городах Украины начали активно переименовывать улицы и сносить памятники, связанные с Россией. Но этот процесс проходил и до полномасштабного вторжения РФ.