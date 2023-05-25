Киевский городской совет лишил Леонида Брежнева звания почетного гражданина города

Городской совет Киева проголосовал за лишение звания почетного гражданина бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Трансляцию заседания горсовета, в частности, вел телеканал «Киев24».

Звание почетного гражданина Киева было учреждено в 1982 году. Брежнев был первым, кто его получил. Вслед за ним почетными гражданами Киева стал ряд чиновников и военных из СССР, а также представители коммунистических партий других стран.

Решением горсовета Киева звания почетного гражданина лишен не только Брежнев, но и ряд другие советских партийных и государственных деятелей, а также Чыонг Тинь — глава Компартии Вьетнама в 1980-х годах.

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