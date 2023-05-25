Война Четыреста пятьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»

NYT: США предполагают, что атаку беспилотников на Кремль могли организовать украинские спецслужбы

США допускают, что атака беспилотников на Кремль, вероятно, могла быть организована одним из военных или разведывательных подразделений спецслужб Украины. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке.

Свою версию американская разведка основывает на перехваченных разговорах российских и украинских чиновников.

Как пишет газета, американские спецслужбы точно не могут определить структуру, которая могла стоять за атакой, и был ли президент Украины Владимир Зеленский и другие высокопоставленные украинские чиновники в курсе нее.

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