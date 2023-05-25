Война Четыреста пятьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 24 мая читайте здесь.
Пресс-служба Пригожина опубликовала сообщение о том, что ЧВК Вагнера начала вывод подразделений из Бахмута.
«Выходим в тыловые районы. Главное — аккуратно, по одной единице. До 1 июня все соберемся, передадим военным», — говорит Евгений Пригожин бойцам на опубликованном видео.
Подоляк: контрнаступление Украины уже началось
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью итальянскому телеканалу Rai 1 заявил, что украинское контрнаступление «идет уже несколько дней».
«Уже несколько дней идет контрнаступление, идет интенсивная война на 1500 километрах границы, но действия уже начались», — сказал он
NYT: США предполагают, что атаку беспилотников на Кремль могли организовать украинские спецслужбы
США допускают, что атака беспилотников на Кремль, вероятно, могла быть организована одним из военных или разведывательных подразделений спецслужб Украины. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке.
Свою версию американская разведка основывает на перехваченных разговорах российских и украинских чиновников.
Как пишет газета, американские спецслужбы точно не могут определить структуру, которая могла стоять за атакой, и был ли президент Украины Владимир Зеленский и другие высокопоставленные украинские чиновники в курсе нее.
ФСБ сообщила, что предотвратила перед 9 мая попытку спецслужб Украины совершить диверсии в отношении двух атомных электростанций.
По версии службы, диверсионно-террористическая группа Службы внешней разведки Украины пыталась подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередач Ленинградской и Калининской атомных электростанций, что «по замыслу украинских спецслужб привело бы к остановке ядерных реакторов, нарушению штатного режима работы АЭС и нанесло бы серьезный экономический и репутационный ущерб РФ».
В ФСБ сообщили, что «террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить самодельные взрывные устройства под семь опор ЛЭП Калининской АЭС».
ФСБ также заявила, что задержала «членов диверсионно-террористической группы» — граждан Украины Александра Майструка и Эдуарда Усатенко. Кроме того, в розыск объявлен гражданин Украины и России Юрий Кищак, который сейчас, по версии спецслужбы, находится в Бельгии.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За прошедшие сутки произошло 28 боевых столкновений на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях;
- Российские войска нанесли 30 авиаударов и совершили 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам;
- На Бахмутском направлении российские силы пытались наступать на село Ивановское;
- Авиация ВСУ нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям воюющих сторон о собственных успехах и потерях противника.
Российские войска атаковали Украину дронами «Шахед»
В ночь на 25 мая российские военные атаковали территорию Украины дронами «Шахед». О ночных атаках беспилотников сообщали главы нескольких регионов Украины, в том числе Киевской, Николаевской, Одесской, Черновицкой и Днепропетровской областей.
Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, всего с северного и южного направлений были зафиксированы 36 пусков беспилотников, все они были сбиты.
Глава Киевской военной администрации Сергей Попко рассказал, что это была уже 12-я массированная воздушная атака украинской столицы за май.
Власти аннексированного Севастополя сообщили об атаке беспилотников
Утром 25 мая система ПВО сбила в Севастополе несколько беспилотников, сообщил глава аннексированного города Михаил Развожаев.
По его словам, в районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили два беспилотника, еще несколько дронов были заглушены и посажены средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
«Никакие объекты в городе не пострадали», — добавил Развожаев.
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