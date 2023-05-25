В Минске подписаны документы о размещении российского ядерного оружия в Беларуси

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин и министр обороны РФ Сергей Шойгу подписали документы о размещении российского ядерного оружия на территории Беларуси.

Как сообщило Минобороны Беларуси, эти документы определяют «порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище».

«Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной», — заявил Шойгу.

Документы подписаны в Минске на заседании Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала сделать все возможное, чтобы не допустить размещения российского ядерного оружия в Беларуси. «Это прямо нарушает наш безъядерный статус, закрепленный в Конституции, и обеспечивает контроль России над Беларусью на годы вперед, а также создает еще большую угрозу безопасности Украины и всей Европы», — заявила Тихановская.

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О планах размещения тактического ядерного оружия в Беларуси президент РФ Владимир Путин заявил в конце марта 2023 года. Он сообщил, что в Беларуси уже размещены ракетный комплекс «Искандер» и 10 самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие.

Путин утверждал, что Россия

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Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие. Мы стали ближе к ядерной войне? Чем ответит Запад? А Беларусь теперь — ядерная держава? Обсуждаем с экспертом по ядерной политике Максимом Старчаком

Что все это значит

Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие. Мы стали ближе к ядерной войне? Чем ответит Запад? А Беларусь теперь — ядерная держава? Обсуждаем с экспертом по ядерной политике Максимом Старчаком