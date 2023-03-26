Путин пообещал разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. В Германии заявили, что Россия продолжает «ядерное запугивание»

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Россия разместит в Беларуси российское тактическое ядерное оружие, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину, выдержки из которого показали вечером 25 марта.

По словам Путина, в Беларуси уже размещены 10 самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие, и ракетный комплекс «Искандер», тоже носитель такого оружия. Кроме того, 1 июля 2023 года в Беларуси заканчивается строительство хранилища для тактического ядерного оружия.

Президент РФ отметил, что Александр Лукашенко давно просил разместить в Беларуси российское тактическое ядерное оружие. По словам Путина, «поводом» для таких действий стало то, что власти Великобритании решили поставить Украине снаряды с .

Путин добавил, что Россия не передает Беларуси тактическое ядерное оружие, а только размещает его, что позволяет не нарушать договоренности о нераспространении ядерного оружия. По его словам, Россия делает «то же самое, что они (США) делают десятилетиями», когда размещают тактическое ядерное оружие в странах НАТО.

Что еще сказал Путин

«У России будет втрое больше танков, чем у ВСУ. Самолетов — больше на 10 порядков. В Белоруссии разместим тактическое ядерное оружие» Интервью Путина ВГТРК — краткий пересказ

Что еще сказал Путин

«У России будет втрое больше танков, чем у ВСУ. Самолетов — больше на 10 порядков. В Белоруссии разместим тактическое ядерное оружие» Интервью Путина ВГТРК — краткий пересказ

Власти Украины считают, что Кремль взял Беларусь в «ядерные заложники». С таким заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его мнению, заявление Путина может привести к дестабилизации обстановки в Беларуси и «максимально повысить уровень негативного восприятия» России и Путина у белорусского общества.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, заявил, что Владимир Путин заявлением «снова фиксирует свое участие в совершении преступления». Подоляк также призвал увеличить военный потенциал Украины и ввести санкции против «Росатома».

Администрация США заявила, что не станет менять порядок работы своих стратегических ядерных сил после заявления Путина. «Мы не видим никаких оснований корректировать размещение своих собственных ядерных сил, а также никаких признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие. Мы по-прежнему привержены коллективной обороне в рамках альянса НАТО», — заявила представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон. С таким же заявлением выступили в Госдепе и Пентагоне. Высокопоставленный представитель администрации США также сказал Reuters, что Россия и Беларусь уже некоторое время говорили о размещении ядерного оружия.

В МИД Германии назвали слова Путина «продолжающейся попыткой ядерного запугивания», сообщает Suddeutsche Zeitung. «Сравнение президента Путина с совместным использованием ядерного оружия НАТО вводит в заблуждение и не может служить оправданием шага, объявленного Россией», — заявили в министерстве. Там добавили, что Беларусь в нескольких международных декларациях пообещала быть свободной от ядерного оружия.

После полномасштабного вторжения в Украину российские власти неоднократно угрожали применить ядерное оружие. Так, Владимир Путин в сентябре 2022 года говорил, что готов использовать «все имеющиеся в нашем распоряжении средства», если возникнет угроза территориальной целостности России. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в январе прямо сказал, что «проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной». В феврале Путин подписал закон, приостанавливающий участие России в договоре с США о сокращении стратегических вооружений.

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