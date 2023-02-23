«У него три советника: Иван Грозный, Петр Великий и Екатерина Великая» Financial Times рассказала, как Путин начал войну и как планирует ее вести. По данным издания, от идеи ядерного удара по Украине он отказался

Владимир Астапкович / Reuters / Scanpix / LETA

Президент России Владимир Путин уже обдумал возможность применения ядерного оружия в Украине и пришел к выводу, что даже ограниченный ядерный удар не принесет России пользы. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.

«У него нет причин нажимать на кнопку. Какой смысл бомбить Украину? Допустим, вы взорвали тактическую ядерную бомбу в Запорожье. Все облучено, туда нельзя зайти и в любом случае это якобы Россия. Так какой в этом смысл?» — заявил FT бывший российский чиновник, чье имя не названо.

Альтернативой применению ядерного оружия издание называет решение Путина приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заключенного между Россией и США. Путин объявил о приостановке 21 февраля во время послания Федеральному собранию, а 22 февраля соответствующий закон приняли Госдума и Совет Федерации — нижняя и верхняя палаты парламента РФ.

«Приостановка была самым конкретным шагом в сторону эскалации, который Путин сделал с начала войны. Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, заявил, что „вся архитектура контроля над вооружениями демонтирована“. Но на этот раз Путин не стал угрожать реальным применением ядерного оружия, что аналитики интерпретировали как признак того, что он начал осознавать ограничения, имеющиеся у России», — пишет Financial Times.

В предыдущий раз Владимир Путин поднимал тему российского ядерного потенциала в сентябре 2022 года, объявляя мобилизацию. Тогда он заявил, что Россия использует «все имеющиеся средства при угрозе территориальной целостности страны». «Это не блеф», — добавил Путин. Бывший президент России, замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, который агрессивно поддерживает вторжение в Украину, тоже не раз угрожал ядерным ударом. «Если США хотят поражения России, то мы вправе защищаться любым оружием, включая ядерное», — заявил он после того, как Путин приостановил участие России в ДСНВ. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно выражал сомнения, что Россия применит ядерное оружие, отмечая, что это будет иметь разрушительные последствия для нее самой.

издания рассказали и другие подробности о том, как Путин начал войну и как планирует ее вести. По их словам, первым среди гражданских чиновников о решении вторгнуться в Украину узнал министр иностранных дел Сергей Лавров — это произошло в ночь на 24 февраля 2022 года, за несколько часов до вторжения. Вечером того же дня Путин провел встречу с российскими бизнесменами, после которой один из них спросил Лаврова, как Путин мог спланировать вторжение в таком узком кругу. «У него три советника: Иван Грозный, Петр Великий и Екатерина Великая», — цитирует Лаврова FT.

По данным издания, после захвата Киева во главе Украины планировалось поставить пророссийского политика Виктора Медведчука. Легитимизировать его назначение в своем видеообращении должен был бывший президент Украины Виктор Янукович, сбежавший в Россию в 2014 году.

Именно Медведчук, наряду с ФСБ, убеждал Путина, что украинцы встретят российские войска благосклонно. Когда стало понятно, что Украина сопротивляется, Путин осознал реальную цену войны, но до сих пор не готов ее закончить. «Он говорит своему ближнему кругу: „Оказывается, мы были совершенно не готовы. В армии бардак. В промышленности бардак. Но хорошо, что мы узнали об этом сейчас, а не тогда, когда к нам вторгнется НАТО“», — сказал неназванный бывший чиновник.

По словам собеседников FT, после начала войны окружение Путина сузилось еще сильнее, чем раньше, и многие люди в этом окружении боятся говорить ему правду. В том числе из-за этого российский президент сначала рассчитывал на быструю победу. Теперь же он делает ставку на то, что Россия будет готова воевать дольше, чем Запад будет готов помогать Украине. «Он думает, что у него есть время (ему 70 лет) и ресурсы — нефтяные и газовые доходы. И [он считает, что] за это его будут помнить: за то, что он собирал русские земли, как Петр Великий», — сказал бывший американский чиновник.

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