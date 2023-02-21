Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях

Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом в ходе оглашения послания Федеральному собранию объявил Владимир Путин.

«Повторю, не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие, — подчеркнул он. — Нет никакой связи между проблематикой СНВ и конфликтом на Украине, другими враждебными действиями Запада в отношении нашей страны».

СНВ-3 — российско-американский договор о стратегических наступательных вооружениях. Договор ограничивает число ядерных боезарядов с каждой стороны до 1550, а число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700. СНВ-3 был подписан Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым в 2010 году и вступил в силу в феврале 2011-го. Зимой 2021 года Россия и США продлили действие договора до 5 февраля 2026 года.

Путин добавил, что Россия должна понять, на что претендует НАТО, прежде чем вернуться к проблематике ДСНВ. «Мы должны для себя понять, на что претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы. То есть совокупный ударный потенциал альянса», — сказал он.

По утверждению Путина, в настоящее время США ведут разработку новых типов ядерных боеприпасов и Россия должна быть готова к проведению ядерных испытаний.

«Если США проведут испытания, то и мы проведем. Ни у кого не должно быть иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен», — добавил Путин.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.