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Президент России Владимир Путин у ракетного комплекса «Тополь-М» в Ивановской области. 14 декабря 2006 года Владимир Родионов / ТАСС

После начала войны в Украине многие российские официальные лица, политики, чиновники и телеведущие заговорили о возможности, а в некоторых случаях о необходимости или даже неизбежности нанесения ядерного удара по Украине или ее союзникам. Президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал страны Запада о готовности использовать ядерный арсенал в случае угрозы для России. Однако так было не всегда. В течение 22 лет у власти Путин прошел путь от политики сокращения ядерных вооружений до неприкрытых угроз применения такого оружия.

2000 год

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Путин утвердил военную доктрину РФ, согласно которой Россия оставляет за собой право на применение ядерного арсенала в ответ на использование оружия массового поражения против нее или ее союзников, а также в ответ на крупномасштабную агрессию с применением обычного оружия в «критических для национальной безопасности РФ ситуациях».

Помимо этого, в доктрине сказано, что Россия не может применить ядерное оружие против стран-членов , не обладающих таким оружием, за исключением случаев, когда это государство совершает нападение на Россию «совместно или при наличии союзнических обязательств с государством, обладающим ядерным оружием».

2002 год

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Путин подписал договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов ( ), ограничивающий для России и США количество ядерных боеголовок, стоящих на боевом дежурстве.

«Любой человек, который хоть раз держал в руках какое-нибудь оружие — любое, в том числе охотничье ружье, — знает, что гораздо лучше и безопаснее хранить его в разряженном виде, чем держать заряженным в руках, с пальцем на спусковом крючке», — сказал президент Путин на совместной пресс-конференции с президентом США Джорджем Бушем.

2007 год

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«Традиционная конфессия Российской Федерации и ядерный щит России — те составляющие, которые укрепляют российскую государственность, создают необходимые предпосылки для обеспечения внутренней и внешней безопасности страны. Из этого можно сделать ясный вывод о том, как государство должно относиться и сегодня, и в будущем и к тому, и к другому», — заявил Путин на ежегодной пресс-конференции в Кремле.

2010 год

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Путин утвердил новую военную доктрину. Согласно ей Россия может применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или ее союзников оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства. Из доктрины удален раздел о запрете на применение ядерного оружия против стран, не обладающих таким оружием.

2014 год

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«Я вспомнил наш наиболее узнаваемый символ — медведя, который охраняет свою тайгу. Вы знаете, в чем дело? Если продолжить такие аналогии, мне самому иногда приходит в голову мысль: может быть, мишке нашему надо посидеть спокойненько, не гонять поросят и подсвинков по тайге, а питаться ягодками, медком. Может быть, его в покое оставят? Не оставят, потому что будут всегда стремиться к тому, чтобы посадить его на цепь. А как только удастся посадить на цепь, вырвут и зубы, и когти. В сегодняшнем понимании это силы ядерного сдерживания. Как только, не дай бог, это произойдет, и мишка не нужен, так тайгу будут сразу прибирать», — заявил Путин на пресс-конференции.

7 марта 2018 года

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«Если кем-то принято решение уничтожить Россию, у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа, для мира будет глобальная катастрофа. Но я как гражданин России и глава российского государства хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если там не будет России?» — заявил Путин в фильме Владимира Соловьева «Миропорядок 2018».

18 октября 2018 года

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«Я напомню, что в нашей концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара. Наша концепция — ответно-встречный удар. Это значит, что мы готовы и будем применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверимся в том, что потенциальный агрессор наносит удар по России, по нашей территории. И когда мы убеждаемся, что атака идет на территорию России, только после этого мы наносим ответный удар. Это ответно-встречный. Почему встречный? Потому что летят к нам, а навстречу полетит в сторону агрессора. Конечно, это всемирная катастрофа, но я повторяю, мы не можем быть инициаторами этой катастрофы, потому что у нас нет превентивного удара. Да, в этой ситуации мы как бы ждем, что в отношении нас кто-то применит ядерное оружие, сами ничего не делаем. Но тогда агрессор все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы — жертвы агрессии, и мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», — заявил Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

2020 год

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Опубликован указ президента «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». В нем сказано, что политика ядерного сдерживания направлена на защиту суверенитета и территориальной целостности государства, на сдерживание потенциального противника от агрессии против РФ или ее союзников, а также для «недопущения эскалации» военных действий и прекращения их на приемлемых для России и ее союзников условиях.

24 февраля 2022 года

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«Несколько очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты», — сказал Путин в своей речи о начале войны с Украиной.

27 апреля 2022 года

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«Говорил уже об этом в самом начале специальной военной операции. Подчеркну еще раз: если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны и будет создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наши ответно-встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты, такие, которыми не может сейчас похвастаться никто. А мы хвастаться не будем, мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали, все решения у нас на этот счет приняты», — заявил Путин на встрече с Советом законодателей.

21 сентября 2022 года

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«В ход пошел и ядерный шантаж. Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, и при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Граждане России могут быть уверены: территориальная целостность нашей Родины, наши независимость и свобода будут обеспечены — подчеркну это еще раз — всеми имеющимися у нас средствами. А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что „роза ветров“ может развернуться и в их сторону», — сказал Путин в своем обращении о начале мобилизации в России.

Будет ядерная война?

Может ли Россия применить ядерное оружие в Украине и как на это должны будут отреагировать США? Многие эксперты считают, что симметричный ответ все только ухудшит: The Atlantic

Будет ядерная война?

Может ли Россия применить ядерное оружие в Украине и как на это должны будут отреагировать США? Многие эксперты считают, что симметричный ответ все только ухудшит: The Atlantic