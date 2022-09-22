Перейти к материалам
Президент России Владимир Путин у ракетного комплекса «Тополь-М» в Ивановской области. 14 декабря 2006 года
новости

Путин постоянно угрожает миру ядерным оружием. А ведь когда-то он подписывал договор о сокращении числа боеголовок Вот что он говорил об этом в последние 20 лет — и что он делал

Источник: Meduza
Президент России Владимир Путин у ракетного комплекса «Тополь-М» в Ивановской области. 14 декабря 2006 года
Президент России Владимир Путин у ракетного комплекса «Тополь-М» в Ивановской области. 14 декабря 2006 года
Владимир Родионов / ТАСС

После начала войны в Украине многие российские официальные лица, политики, чиновники и телеведущие заговорили о возможности, а в некоторых случаях о необходимости или даже неизбежности нанесения ядерного удара по Украине или ее союзникам. Президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал страны Запада о готовности использовать ядерный арсенал в случае угрозы для России. Однако так было не всегда. В течение 22 лет у власти Путин прошел путь от политики сокращения ядерных вооружений до неприкрытых угроз применения такого оружия.

2000 год

Путин утвердил военную доктрину РФ, согласно которой Россия оставляет за собой право на применение ядерного арсенала в ответ на использование оружия массового поражения против нее или ее союзников, а также в ответ на крупномасштабную агрессию с применением обычного оружия в «критических для национальной безопасности РФ ситуациях».

Помимо этого, в доктрине сказано, что Россия не может применить ядерное оружие против стран-членов ДНЯО, не обладающих таким оружием, за исключением случаев, когда это государство совершает нападение на Россию «совместно или при наличии союзнических обязательств с государством, обладающим ядерным оружием». 

2002 год

Путин подписал договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов (СНП), ограничивающий для России и США количество ядерных боеголовок, стоящих на боевом дежурстве.

«Любой человек, который хоть раз держал в руках какое-нибудь оружие — любое, в том числе охотничье ружье, — знает, что гораздо лучше и безопаснее хранить его в разряженном виде, чем держать заряженным в руках, с пальцем на спусковом крючке», — сказал президент Путин на совместной пресс-конференции с президентом США Джорджем Бушем.

2007 год

«Традиционная конфессия Российской Федерации и ядерный щит России — те составляющие, которые укрепляют российскую государственность, создают необходимые предпосылки для обеспечения внутренней и внешней безопасности страны. Из этого можно сделать ясный вывод о том, как государство должно относиться и сегодня, и в будущем и к тому, и к другому», — заявил Путин на ежегодной пресс-конференции в Кремле.

2010 год

Путин утвердил новую военную доктрину. Согласно ей Россия может применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или ее союзников оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства. Из доктрины удален раздел о запрете на применение ядерного оружия против стран, не обладающих таким оружием.

2014 год

«Я вспомнил наш наиболее узнаваемый символ — медведя, который охраняет свою тайгу. Вы знаете, в чем дело? Если продолжить такие аналогии, мне самому иногда приходит в голову мысль: может быть, мишке нашему надо посидеть спокойненько, не гонять поросят и подсвинков по тайге, а питаться ягодками, медком. Может быть, его в покое оставят? Не оставят, потому что будут всегда стремиться к тому, чтобы посадить его на цепь. А как только удастся посадить на цепь, вырвут и зубы, и когти. В сегодняшнем понимании это силы ядерного сдерживания. Как только, не дай бог, это произойдет, и мишка не нужен, так тайгу будут сразу прибирать», — заявил Путин на пресс-конференции.

7 марта 2018 года

«Если кем-то принято решение уничтожить Россию, у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа, для мира будет глобальная катастрофа. Но я как гражданин России и глава российского государства хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если там не будет России?» — заявил Путин в фильме Владимира Соловьева «Миропорядок 2018».

18 октября 2018 года

«Я напомню, что в нашей концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара. Наша концепция — ответно-встречный удар. Это значит, что мы готовы и будем применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверимся в том, что потенциальный агрессор наносит удар по России, по нашей территории. И когда мы убеждаемся, что атака идет на территорию России, только после этого мы наносим ответный удар. Это ответно-встречный. Почему встречный? Потому что летят к нам, а навстречу полетит в сторону агрессора. Конечно, это всемирная катастрофа, но я повторяю, мы не можем быть инициаторами этой катастрофы, потому что у нас нет превентивного удара. Да, в этой ситуации мы как бы ждем, что в отношении нас кто-то применит ядерное оружие, сами ничего не делаем. Но тогда агрессор все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы — жертвы агрессии, и мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», — заявил Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

2020 год

Опубликован указ президента «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». В нем сказано, что политика ядерного сдерживания направлена на защиту суверенитета и территориальной целостности государства, на сдерживание потенциального противника от агрессии против РФ или ее союзников, а также для «недопущения эскалации» военных действий и прекращения их на приемлемых для России и ее союзников условиях.

24 февраля 2022 года

«Несколько очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты», — сказал Путин в своей речи о начале войны с Украиной.

27 апреля 2022 года

«Говорил уже об этом в самом начале специальной военной операции. Подчеркну еще раз: если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны и будет создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наши ответно-встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты, такие, которыми не может сейчас похвастаться никто. А мы хвастаться не будем, мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали, все решения у нас на этот счет приняты», — заявил Путин на встрече с Советом законодателей.

21 сентября 2022 года

«В ход пошел и ядерный шантаж. Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, и при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Граждане России могут быть уверены: территориальная целостность нашей Родины, наши независимость и свобода будут обеспечены — подчеркну это еще раз — всеми имеющимися у нас средствами. А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что „роза ветров“ может развернуться и в их сторону», — сказал Путин в своем обращении о начале мобилизации в России. 

Будет ядерная война?

Может ли Россия применить ядерное оружие в Украине и как на это должны будут отреагировать США? Многие эксперты считают, что симметричный ответ все только ухудшит: The Atlantic

Будет ядерная война?

Может ли Россия применить ядерное оружие в Украине и как на это должны будут отреагировать США? Многие эксперты считают, что симметричный ответ все только ухудшит: The Atlantic